Жіночий легкий салат "Березень" — весняний рецепт для свята

Дата публікації: 5 березня 2026 12:04
Салат Березень з куркою та грибами — легкий весняний рецепт до свята
Жіночий легкий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Березень" — це легка весняна страва, яка прикрасить святковий стіл. Поєднання ніжного курячого філе, маринованих печериць, яєць і сиру створює м’який, збалансований смак, а декоративна подача з огірком додає особливої святковості. Простий у приготуванні, але ефектний у подачі салат стане окрасою будь-якого свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе відварене — 300 г;
  • печериці мариновані — 200 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир твердий — 100–130 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода — для заливання.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, додати цукор і сіль, залити невеликою кількістю води та влити оцет. Перемішати і залишити маринуватися на 15 хвилин, після чого відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина.

ніжна святкова закуска з курячим філе, маринованими печерицями, яйцями та сиром
Мариновані гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе відварити у підсоленій воді, за бажанням додати лавровий лист і чорний перець. Охолодити та дрібно нарізати.

салат з курячим філе, маринованими печерицями, яйцями та сиром
Майонез та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Мариновані печериці нарізати шматочками. Варені яйця подрібнити ножем або за допомогою яйцерізки. Сир натерти на крупній тертці. У глибокій мисці з’єднати курку, печериці, яйця, сир і мариновану цибулю. Додати сіль, перець та майонез, ретельно перемішати до ніжної консистенції.

рецепт салату з курячим філе та маринованими печерицями
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий салат викласти у салатник, сформувати акуратну гірку. Огірок нарізати тонкими пластинами та викласти по колу, імітуючи пелюстки квітки для святкової подачі.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
