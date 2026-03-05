Салат Березень з куркою та грибами — легкий весняний рецепт до свята

Жіночий легкий салат "Березень" — весняний рецепт для свята
Салат "Березень" — це легка весняна страва, яка прикрасить святковий стіл. Поєднання ніжного курячого філе, маринованих печериць, яєць і сиру створює м’який, збалансований смак, а декоративна подача з огірком додає особливої святковості. Простий у приготуванні, але ефектний у подачі салат стане окрасою будь-якого свята.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене — 300 г;
- печериці мариновані — 200 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир твердий — 100–130 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — для заливання.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати, додати цукор і сіль, залити невеликою кількістю води та влити оцет. Перемішати і залишити маринуватися на 15 хвилин, після чого відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина.
Куряче філе відварити у підсоленій воді, за бажанням додати лавровий лист і чорний перець. Охолодити та дрібно нарізати.
Мариновані печериці нарізати шматочками. Варені яйця подрібнити ножем або за допомогою яйцерізки. Сир натерти на крупній тертці. У глибокій мисці з’єднати курку, печериці, яйця, сир і мариновану цибулю. Додати сіль, перець та майонез, ретельно перемішати до ніжної консистенції.
Готовий салат викласти у салатник, сформувати акуратну гірку. Огірок нарізати тонкими пластинами та викласти по колу, імітуючи пелюстки квітки для святкової подачі.
