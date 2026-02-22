Салат Королівський із крабовими паличками та гранатом — простий рецепт

Салат "Королівський". Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Gospodynka

Салат "Королівський" — це вдале поєднання простоти та оригінальності. Ніжні крабові палички й яйця гармонійно поєднуються з соковитими зернами граната, створюючи святкову, яскраву страву, яка точно приверне увагу гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

гранат — 1 шт.;

крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;

варені яйця — 2–3 шт.;

майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички або крабове м’ясо нарізати невеликими кубиками, перекласти в миску. Варені яйця нарізати кубиками та поєднати з крабовою масою. Зерна граната відокремити від шкірки.

Гранатові зерна та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Промити зерна та відкинути на друшляк, щоб стекла зайва волога. Додати гранатові зерна до салату, заправити майонезом і акуратно перемішати до однорідності.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат має яскравий вигляд, поєднує ніжність крабових паличок і яєць із соковитою кисло-солодкою ноткою граната.

