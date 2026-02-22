Салат Королівський із крабовими паличками та гранатом — простий рецепт

Салат "Королівський" — знадобиться 250 г крабових паличок
Салат "Королівський" — це вдале поєднання простоти та оригінальності. Ніжні крабові палички й яйця гармонійно поєднуються з соковитими зернами граната, створюючи святкову, яскраву страву, яка точно приверне увагу гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- гранат — 1 шт.;
- крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;
- варені яйця — 2–3 шт.;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Крабові палички або крабове м’ясо нарізати невеликими кубиками, перекласти в миску. Варені яйця нарізати кубиками та поєднати з крабовою масою. Зерна граната відокремити від шкірки.
Промити зерна та відкинути на друшляк, щоб стекла зайва волога. Додати гранатові зерна до салату, заправити майонезом і акуратно перемішати до однорідності.
Салат має яскравий вигляд, поєднує ніжність крабових паличок і яєць із соковитою кисло-солодкою ноткою граната.
