Україна
Салат "Королівський" — знадобиться 250 г крабових паличок

Салат "Королівський" — знадобиться 250 г крабових паличок

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 12:04
Салат Королівський із крабовими паличками та гранатом — простий рецепт
Салат "Королівський". Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Gospodynka

Салат "Королівський" — це вдале поєднання простоти та оригінальності. Ніжні крабові палички й яйця гармонійно поєднуються з соковитими зернами граната, створюючи святкову, яскраву страву, яка точно приверне увагу гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гранат — 1 шт.;
  • крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;
  • варені яйця — 2–3 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички або крабове м’ясо нарізати невеликими кубиками, перекласти в миску. Варені яйця нарізати кубиками та поєднати з крабовою масою. Зерна граната відокремити від шкірки.

рецепт салату з крабовими паличками
Гранатові зерна та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Промити зерна та відкинути на друшляк, щоб стекла зайва волога. Додати гранатові зерна до салату, заправити майонезом і акуратно перемішати до однорідності.

рецепт салату з крабовими паличками та гранатом
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат має яскравий вигляд, поєднує ніжність крабових паличок і яєць із соковитою кисло-солодкою ноткою граната.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

салат рецепт крабові палички крабовий салат гранат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
