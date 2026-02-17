Салат із буряка Зимовий — простий рецепт із трьох інгредієнтів

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться чогось простого, корисного й водночас ситного, цей салат стане справжньою знахідкою. Усього три основні інгредієнти, мінімум часу на приготування — і на столі яскрава, ароматна страва, яка чудово смакує як самостійно, так і як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

біла квасоля консервована — 300 г;

буряк — 300 г;

маринована або квашена капуста — 100 г.

Для заправки:

олія — 3 ст. л.;

гірчиця — ½ ч. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування

Буряк відварити до м’якості або запекти в духовці, після охолодження очистити та нарізати невеликими кубиками. Квасолю відцідити від рідини. За бажанням можна використати не консервовану, а попередньо відварену — це більш бюджетний варіант.

Буряк та олія. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, квасолю та мариновану або квашену капусту. Для заправки змішати олію, гірчицю, лимонний сік і сіль до однорідності. Полити салат соусом і ретельно перемішати.

Салат з буряком та кваослею. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею можна додати подрібнену зелень, а також за бажанням — червону ріпчасту або зелену цибулю для більш виразного смаку. Салат виходить соковитим, яскравим і дуже доречним у холодну пору року.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.