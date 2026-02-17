Салат із буряка Зимовий — простий рецепт із трьох інгредієнтів

Салат з буряка "Зимовий" — знадобиться всього 3 інгредієнти
Коли хочеться чогось простого, корисного й водночас ситного, цей салат стане справжньою знахідкою. Усього три основні інгредієнти, мінімум часу на приготування — і на столі яскрава, ароматна страва, яка чудово смакує як самостійно, так і як доповнення до основних страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- біла квасоля консервована — 300 г;
- буряк — 300 г;
- маринована або квашена капуста — 100 г.
Для заправки:
- олія — 3 ст. л.;
- гірчиця — ½ ч. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування
Буряк відварити до м’якості або запекти в духовці, після охолодження очистити та нарізати невеликими кубиками. Квасолю відцідити від рідини. За бажанням можна використати не консервовану, а попередньо відварену — це більш бюджетний варіант.
У глибокій мисці з’єднати буряк, квасолю та мариновану або квашену капусту. Для заправки змішати олію, гірчицю, лимонний сік і сіль до однорідності. Полити салат соусом і ретельно перемішати.
Перед подачею можна додати подрібнену зелень, а також за бажанням — червону ріпчасту або зелену цибулю для більш виразного смаку. Салат виходить соковитим, яскравим і дуже доречним у холодну пору року.
