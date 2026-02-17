Салат из свеклы Зимний — простой рецепт из трех ингредиентов

Салат из свеклы "Зимний" — понадобится всего 3 ингредиента
Когда хочется чего-то простого, полезного и одновременно сытного, этот салат станет настоящей находкой. Всего три основных ингредиента, минимум времени на приготовление — и на столе яркое, ароматное блюдо, которое прекрасно подходит как самостоятельно, так и в качестве дополнения к основным блюдам.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белая фасоль консервированная — 300 г;
- свекла — 300 г;
- маринованная или квашеная капуста — 100 г.
Для заправки:
- масло — 3 ст. л.;
- горчица — ½ ч. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отварить до мягкости или запечь в духовке, после остывания очистить и нарезать небольшими кубиками. Фасоль отцедить от жидкости. По желанию можно использовать не консервированную, а предварительно отваренную — это более бюджетный вариант.
В глубокой миске соединить свеклу, фасоль и маринованную или квашеную капусту. Для заправки смешать масло, горчицу, лимонный сок и соль до однородности. Полить салат соусом и тщательно перемешать.
Перед подачей можно добавить измельченную зелень, а также по желанию — красный репчатый или зеленый лук для более выразительного вкуса. Салат получается сочным, ярким и очень уместным в холодное время года.
