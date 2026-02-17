Видео
Главная Вкус Салат из свеклы "Зимний" — понадобится всего 3 ингредиента

Салат из свеклы "Зимний" — понадобится всего 3 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:04
Салат из свеклы Зимний — простой рецепт из трех ингредиентов
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется чего-то простого, полезного и одновременно сытного, этот салат станет настоящей находкой. Всего три основных ингредиента, минимум времени на приготовление — и на столе яркое, ароматное блюдо, которое прекрасно подходит как самостоятельно, так и в качестве дополнения к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • белая фасоль консервированная — 300 г;
  • свекла — 300 г;
  • маринованная или квашеная капуста — 100 г.

Для заправки:

  • масло — 3 ст. л.;
  • горчица — ½ ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить до мягкости или запечь в духовке, после остывания очистить и нарезать небольшими кубиками. Фасоль отцедить от жидкости. По желанию можно использовать не консервированную, а предварительно отваренную — это более бюджетный вариант.

рецепт салату з буряком
Свекла и масло. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, фасоль и маринованную или квашеную капусту. Для заправки смешать масло, горчицу, лимонный сок и соль до однородности. Полить салат соусом и тщательно перемешать.

рецепт салату з буряком та квасолею
Салат со свеклой и кваослей. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей можно добавить измельченную зелень, а также по желанию — красный репчатый или зеленый лук для более выразительного вкуса. Салат получается сочным, ярким и очень уместным в холодное время года.

салат рецепт фасоль квашенная капуста свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
