Салат Верховина — праздничный рецепт с фото вместо Шубы и Винегрета

Салат "Верховина" — новый рецепт вместо "Шубы" и "Винегрета"
Салат "Верховина" — сочетание нежной сельди, сладкой свеклы и хрустящих огурцов создает насыщенный, сбалансированный вкус, который запоминается с первой ложки. Простое приготовление и доступные ингредиенты делают блюдо универсальным для любого праздника.
Вам понадобится:
- филе сельди — 200 г;
- свекла вареная — 2 шт.;
- морковь вареная — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соленые огурцы — 3-4 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить свеклу и морковь в кожуре до мягкости, полностью охладить, очистить от кожуры. Нарезать свеклу кубиком среднего размера, переложить в глубокую салатницу. Нарезать морковь такими же кубиками, добавить к свекле.
Сварить яйца вкрутую, охладить в холодной воде, очистить от скорлупы, нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке, добавить к овощной основе.
Нарезать соленые огурцы небольшими кубиками, слегка отжать лишнюю жидкость, добавить к салату. Проверить филе сельди на наличие костей, при необходимости удалить их кухонным пинцетом. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы она хорошо чувствовалась в блюде, добавить к остальным ингредиентам.
Добавить майонез, приправить солью и перцем по вкусу, осторожно, но тщательно перемешать до однородности.
Выложить салат на плоскую тарелку в форме аккуратной горки, смазать тонким слоем майонеза, по желанию украсить зеленью и подать к столу после непродолжительного охлаждения.
