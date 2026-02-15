Видео
Главная Вкус Салат "Верховина" — новый рецепт вместо "Шубы" и "Винегрета"

Салат "Верховина" — новый рецепт вместо "Шубы" и "Винегрета"

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 12:04
Салат Верховина — праздничный рецепт с фото вместо Шубы и Винегрета
Салат "Верховина". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Верховина" — сочетание нежной сельди, сладкой свеклы и хрустящих огурцов создает насыщенный, сбалансированный вкус, который запоминается с первой ложки. Простое приготовление и доступные ингредиенты делают блюдо универсальным для любого праздника.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • филе сельди — 200 г;
  • свекла вареная — 2 шт.;
  • морковь вареная — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 3-4 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свеклу и морковь в кожуре до мягкости, полностью охладить, очистить от кожуры. Нарезать свеклу кубиком среднего размера, переложить в глубокую салатницу. Нарезать морковь такими же кубиками, добавить к свекле.

рецепт салата з оселедцем
Свекла и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Сварить яйца вкрутую, охладить в холодной воде, очистить от скорлупы, нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке, добавить к овощной основе.

рецепт смачного салату з оселедцем
Кусочки сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать соленые огурцы небольшими кубиками, слегка отжать лишнюю жидкость, добавить к салату. Проверить филе сельди на наличие костей, при необходимости удалить их кухонным пинцетом. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы она хорошо чувствовалась в блюде, добавить к остальным ингредиентам.

рецепт салату замість шуби
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, приправить солью и перцем по вкусу, осторожно, но тщательно перемешать до однородности.

простий рецепт салату замість вінегрета
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат на плоскую тарелку в форме аккуратной горки, смазать тонким слоем майонеза, по желанию украсить зеленью и подать к столу после непродолжительного охлаждения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт селедка свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
