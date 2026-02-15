Салат Верховина — праздничный рецепт с фото вместо Шубы и Винегрета

Салат "Верховина". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Верховина" — сочетание нежной сельди, сладкой свеклы и хрустящих огурцов создает насыщенный, сбалансированный вкус, который запоминается с первой ложки. Простое приготовление и доступные ингредиенты делают блюдо универсальным для любого праздника.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

филе сельди — 200 г;

свекла вареная — 2 шт.;

морковь вареная — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соленые огурцы — 3-4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свеклу и морковь в кожуре до мягкости, полностью охладить, очистить от кожуры. Нарезать свеклу кубиком среднего размера, переложить в глубокую салатницу. Нарезать морковь такими же кубиками, добавить к свекле.

Свекла и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Сварить яйца вкрутую, охладить в холодной воде, очистить от скорлупы, нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке, добавить к овощной основе.

Кусочки сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать соленые огурцы небольшими кубиками, слегка отжать лишнюю жидкость, добавить к салату. Проверить филе сельди на наличие костей, при необходимости удалить их кухонным пинцетом. Нарезать сельдь крупными кусочками, чтобы она хорошо чувствовалась в блюде, добавить к остальным ингредиентам.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, приправить солью и перцем по вкусу, осторожно, но тщательно перемешать до однородности.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат на плоскую тарелку в форме аккуратной горки, смазать тонким слоем майонеза, по желанию украсить зеленью и подать к столу после непродолжительного охлаждения.

