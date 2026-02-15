Салат Верховина — святковий рецепт з фото замість Шуби та Вінегрету

Салат "Верховина". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Верховина" — поєднання ніжного оселедця, солодкого буряка та хрумких огірків створює насичений, збалансований смак, який запам’ятовується з першої ложки. Просте приготування та доступні інгредієнти роблять страву універсальною для будь-якого свята.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

філе оселедця — 200 г;

буряк варений — 2 шт.;

морква варена — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

солоні огірки — 3–4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити буряк і моркву в шкірці до м’якості, повністю охолодити, очистити від шкірки. Нарізати буряк кубиком середнього розміру, перекласти в глибоку салатницю. Нарізати моркву такими ж кубиками, додати до буряка.

Буряк та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Зварити яйця круто, охолодити в холодній воді, очистити від шкаралупи, нарізати дрібним кубиком або натерти на великій тертці, додати до овочевої основи.

Шматочки оселедця. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати солоні огірки невеликими кубиками, злегка відтиснути зайву рідину, додати до салату. Перевірити філе оселедця на наявність кісток, за потреби видалити їх кухонним пінцетом. Нарізати оселедець великими шматочками, щоб він добре відчувався у страві, додати до інших інгредієнтів.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, приправити сіллю та перцем за смаком, обережно, але ретельно перемішати до однорідності.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти салат на пласку тарілку у формі акуратної гірки, змастити тонким шаром майонезу, за бажанням прикрасити зеленню та подати до столу після нетривалого охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась