Салат з оселедцем Від куми — простий рецепт смачного бурякового салату

Салат з оселедцем "Від куми" — цей рецепт захочеться повторювати
Салат з оселедцем "Від куми" — це той самий домашній рецепт, який передають із рук у руки, бо він завжди вдається. Простий набір продуктів, знайомі смаки та вдале поєднання буряка з ніжним оселедцем роблять цю страву універсальною. Такий салат доречний і для буденного обіду, і для святкового столу, коли хочеться чогось перевіреного та зрозумілого.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця курячі — 3 шт.;
- оселедець філе — 2 шт.;
- буряк відварений — 2 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
- оцет яблучний — 1 ст. л.;
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- перець чорний мелений — за смаком;
- петрушка свіжа — за смаком.
Спосіб приготування
Яйця зварити круто, охолодити та нарізати великими шматочками. Перекласти до глибокого салатника. Філе оселедця нарізати середніми кубиками. Відварений буряк очистити та нарізати шматочками такого ж розміру, щоб салат виглядав акуратно і рівномірно. Додати до яєць.
Червону цибулю нарізати півкільцями, посипати сіллю та цукром, додати яблучний оцет і добре перемішати. Залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду та додати до салату разом із подрібненою петрушкою.
Заправити салат рослинною олією, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.
