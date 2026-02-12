Відео
Головна Смак Салат з оселедцем "Від куми" — цей рецепт захочеться повторювати

Салат з оселедцем "Від куми" — цей рецепт захочеться повторювати

Дата публікації: 12 лютого 2026 12:04
Салат з оселедцем Від куми — простий рецепт смачного бурякового салату
Нарізаний оселедець. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з оселедцем "Від куми" — це той самий домашній рецепт, який передають із рук у руки, бо він завжди вдається. Простий набір продуктів, знайомі смаки та вдале поєднання буряка з ніжним оселедцем роблять цю страву універсальною. Такий салат доречний і для буденного обіду, і для святкового столу, коли хочеться чогось перевіреного та зрозумілого. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця курячі — 3 шт.;
  • оселедець філе — 2 шт.;
  • буряк відварений — 2 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • цукор — за смаком;
  • оцет яблучний — 1 ст. л.;
  • олія рослинна — 3 ст. л.;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • петрушка свіжа — за смаком.

Спосіб приготування

Яйця зварити круто, охолодити та нарізати великими шматочками. Перекласти до глибокого салатника. Філе оселедця нарізати середніми кубиками. Відварений буряк очистити та нарізати шматочками такого ж розміру, щоб салат виглядав акуратно і рівномірно. Додати до яєць.

рецепт салату з оселедцем
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Червону цибулю нарізати півкільцями, посипати сіллю та цукром, додати яблучний оцет і добре перемішати. Залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду та додати до салату разом із подрібненою петрушкою.

рецепт салату з оселедцем та буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат рослинною олією, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

салат рецепт оселедець салат шуба буряк вінегрет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
