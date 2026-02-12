Салат з оселедцем Від куми — простий рецепт смачного бурякового салату

Нарізаний оселедець. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з оселедцем "Від куми" — це той самий домашній рецепт, який передають із рук у руки, бо він завжди вдається. Простий набір продуктів, знайомі смаки та вдале поєднання буряка з ніжним оселедцем роблять цю страву універсальною. Такий салат доречний і для буденного обіду, і для святкового столу, коли хочеться чогось перевіреного та зрозумілого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця курячі — 3 шт.;

оселедець філе — 2 шт.;

буряк відварений — 2 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

оцет яблучний — 1 ст. л.;

олія рослинна — 3 ст. л.;

перець чорний мелений — за смаком;

петрушка свіжа — за смаком.

Спосіб приготування

Яйця зварити круто, охолодити та нарізати великими шматочками. Перекласти до глибокого салатника. Філе оселедця нарізати середніми кубиками. Відварений буряк очистити та нарізати шматочками такого ж розміру, щоб салат виглядав акуратно і рівномірно. Додати до яєць.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Червону цибулю нарізати півкільцями, посипати сіллю та цукром, додати яблучний оцет і добре перемішати. Залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути від маринаду та додати до салату разом із подрібненою петрушкою.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат рослинною олією, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.

