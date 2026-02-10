Відео
Салат "Німецький" — 200 г ковбаси та 5 маринованих огірків

Салат "Німецький" — 200 г ковбаси та 5 маринованих огірків

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:04
Салат Німецький з копченою ковбасою та маринованими огірками — перевірений рецепт
Салат "Німецький". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат часто готують тоді, коли хочеться чогось ситного, але без складних кулінарних рішень. Поєднання копченої ковбаси, картоплі та маринованих огірків робить смак насиченим і добре збалансованим. Гірчична заправка додає легкої гостроти й об’єднує всі інгредієнти в цілісну страву.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • копчена ковбаса або копчене м’ясо — 200 г;
  • мариновані огірки — 5 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • картопля відварена — 4–5 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • горошок консервований — 100–150 г.

Для заправки:

  • сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком.

Для подачі:

  • кріп — за смаком.

Спосіб приготування

Копчену ковбасу або м’ясо нарізати тонкими смужками. Мариновані огірки нарізати аналогічно та перекласти все у велику салатницю.

рецепт огірків
Ковбаса та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями. Картоплю відварити в мундирі, остудити, очистити та нарізати середніми шматочками. Твердий сир натерти на великій тертці. Додати всі підготовлені інгредієнти до салатниці разом із консервованим горошком.

рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати сметану або йогурт із гірчицею, лимонним соком і сіллю до однорідної консистенції. Заправку додати до салату та акуратно перемішати, щоб вона рівномірно покрила всі інгредієнти.

рецепт салату з ковбасою та маринованими огірками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити салат подрібненим кропом. Подавати одразу або після нетривалого охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
