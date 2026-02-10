Салат Німецький з копченою ковбасою та маринованими огірками — перевірений рецепт

Салат "Німецький". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат часто готують тоді, коли хочеться чогось ситного, але без складних кулінарних рішень. Поєднання копченої ковбаси, картоплі та маринованих огірків робить смак насиченим і добре збалансованим. Гірчична заправка додає легкої гостроти й об’єднує всі інгредієнти в цілісну страву.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

копчена ковбаса або копчене м’ясо — 200 г;

мариновані огірки — 5 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

картопля відварена — 4–5 шт.;

сир твердий — 150 г;

горошок консервований — 100–150 г.

Для заправки:

сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Для подачі:

кріп — за смаком.

Спосіб приготування

Копчену ковбасу або м’ясо нарізати тонкими смужками. Мариновані огірки нарізати аналогічно та перекласти все у велику салатницю.

Ковбаса та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями. Картоплю відварити в мундирі, остудити, очистити та нарізати середніми шматочками. Твердий сир натерти на великій тертці. Додати всі підготовлені інгредієнти до салатниці разом із консервованим горошком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати сметану або йогурт із гірчицею, лимонним соком і сіллю до однорідної консистенції. Заправку додати до салату та акуратно перемішати, щоб вона рівномірно покрила всі інгредієнти.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити салат подрібненим кропом. Подавати одразу або після нетривалого охолодження.

