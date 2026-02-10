Салат Німецький з копченою ковбасою та маринованими огірками — перевірений рецепт

Салат "Німецький" — 200 г ковбаси та 5 маринованих огірків
Цей салат часто готують тоді, коли хочеться чогось ситного, але без складних кулінарних рішень. Поєднання копченої ковбаси, картоплі та маринованих огірків робить смак насиченим і добре збалансованим. Гірчична заправка додає легкої гостроти й об’єднує всі інгредієнти в цілісну страву.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- копчена ковбаса або копчене м’ясо — 200 г;
- мариновані огірки — 5 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- картопля відварена — 4–5 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- горошок консервований — 100–150 г.
Для заправки:
- сметана або йогурт — 2–3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Для подачі:
- кріп — за смаком.
Спосіб приготування
Копчену ковбасу або м’ясо нарізати тонкими смужками. Мариновані огірки нарізати аналогічно та перекласти все у велику салатницю.
Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями. Картоплю відварити в мундирі, остудити, очистити та нарізати середніми шматочками. Твердий сир натерти на великій тертці. Додати всі підготовлені інгредієнти до салатниці разом із консервованим горошком.
В окремій мисці змішати сметану або йогурт із гірчицею, лимонним соком і сіллю до однорідної консистенції. Заправку додати до салату та акуратно перемішати, щоб вона рівномірно покрила всі інгредієнти.
Перед подачею прикрасити салат подрібненим кропом. Подавати одразу або після нетривалого охолодження.
