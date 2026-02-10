Видео
Україна
Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:04
Салат Немецкий с копченой колбасой и маринованными огурцами — проверенный рецепт
Салат "Немецкий". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат часто готовят тогда, когда хочется чего-то сытного, но без сложных кулинарных решений. Сочетание копченой колбасы, картофеля и маринованных огурцов делает вкус насыщенным и хорошо сбалансированным. Горчичная заправка добавляет легкой остроты и объединяет все ингредиенты в целостное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченая колбаса или копченое мясо — 200 г;
  • маринованные огурцы — 5 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • картофель отварной — 4-5 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • горошек консервированный — 100-150 г.

Для заправки:

  • сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Для подачи:

  • укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Копченую колбасу или мясо нарезать тонкими полосками. Маринованные огурцы нарезать аналогично и переложить все в большую салатницу.

рецепт огірків
Колбаса и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать средними кусочками. Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить все подготовленные ингредиенты в салатницу вместе с консервированным горошком.

рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать сметану или йогурт с горчицей, лимонным соком и солью до однородной консистенции. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.

рецепт салату з ковбасою та маринованими огірками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить салат измельченным укропом. Подавать сразу или после непродолжительного охлаждения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
