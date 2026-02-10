Салат Немецкий с копченой колбасой и маринованными огурцами — проверенный рецепт

Салат "Немецкий". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат часто готовят тогда, когда хочется чего-то сытного, но без сложных кулинарных решений. Сочетание копченой колбасы, картофеля и маринованных огурцов делает вкус насыщенным и хорошо сбалансированным. Горчичная заправка добавляет легкой остроты и объединяет все ингредиенты в целостное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

копченая колбаса или копченое мясо — 200 г;

маринованные огурцы — 5 шт.;

красный лук — 1 шт.;

картофель отварной — 4-5 шт.;

сыр твердый — 150 г;

горошек консервированный — 100-150 г.

Для заправки:

сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для подачи:

укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Копченую колбасу или мясо нарезать тонкими полосками. Маринованные огурцы нарезать аналогично и переложить все в большую салатницу.

Колбаса и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать средними кусочками. Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить все подготовленные ингредиенты в салатницу вместе с консервированным горошком.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать сметану или йогурт с горчицей, лимонным соком и солью до однородной консистенции. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить салат измельченным укропом. Подавать сразу или после непродолжительного охлаждения.

