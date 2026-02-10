Салат Немецкий с копченой колбасой и маринованными огурцами — проверенный рецепт

Салат "Немецкий" — 200 г колбасы и 5 маринованных огурцов
Этот салат часто готовят тогда, когда хочется чего-то сытного, но без сложных кулинарных решений. Сочетание копченой колбасы, картофеля и маринованных огурцов делает вкус насыщенным и хорошо сбалансированным. Горчичная заправка добавляет легкой остроты и объединяет все ингредиенты в целостное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- копченая колбаса или копченое мясо — 200 г;
- маринованные огурцы — 5 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- картофель отварной — 4-5 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- горошек консервированный — 100-150 г.
Для заправки:
- сметана или йогурт — 2-3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Для подачи:
- укроп — по вкусу.
Способ приготовления
Копченую колбасу или мясо нарезать тонкими полосками. Маринованные огурцы нарезать аналогично и переложить все в большую салатницу.
Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и нарезать средними кусочками. Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить все подготовленные ингредиенты в салатницу вместе с консервированным горошком.
В отдельной миске смешать сметану или йогурт с горчицей, лимонным соком и солью до однородной консистенции. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты.
Перед подачей украсить салат измельченным укропом. Подавать сразу или после непродолжительного охлаждения.
