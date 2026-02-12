Салат с селедкой От кумы — простой рецепт вкусного свекольного салата с селедкой

Салат с селедкой "От кумы" — этот рецепт захочется повторять
Салат с селедкой "От кумы" — это тот самый домашний рецепт, который передают из рук в руки, потому что он всегда получается. Простой набор продуктов, знакомые вкусы и удачное сочетание свеклы с нежной сельдью делают это блюдо универсальным. Такой салат уместен и для будничного обеда, и для праздничного стола, когда хочется чего-то проверенного и понятного.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца куриные — 3 шт.;
- сельдь филе — 2 шт.;
- свекла отварная — 2 шт.;
- лук красный — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу;
- уксус яблочный — 1 ст. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- петрушка свежая — по вкусу.
Способ приготовления
Яйца сварить вкрутую, охладить и нарезать крупными кусочками. Переложить в глубокий салатник. Филе сельди нарезать средними кубиками. Отваренную свеклу очистить и нарезать кусочками такого же размера, чтобы салат выглядел аккуратно и равномерно. Добавить к яйцам.
Красный лук нарезать полукольцами, посыпать солью и сахаром, добавить яблочный уксус и хорошо перемешать. Оставить на несколько минут, после чего слегка отжать от маринада и добавить в салат вместе с измельченной петрушкой.
Заправить салат растительным маслом, добавить черный молотый перец и соль по вкусу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!