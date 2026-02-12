Салат с селедкой От кумы — простой рецепт вкусного свекольного салата с селедкой

Нарезанная сельдь. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с селедкой "От кумы" — это тот самый домашний рецепт, который передают из рук в руки, потому что он всегда получается. Простой набор продуктов, знакомые вкусы и удачное сочетание свеклы с нежной сельдью делают это блюдо универсальным. Такой салат уместен и для будничного обеда, и для праздничного стола, когда хочется чего-то проверенного и понятного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

яйца куриные — 3 шт.;

сельдь филе — 2 шт.;

свекла отварная — 2 шт.;

лук красный — 1 шт;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

петрушка свежая — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца сварить вкрутую, охладить и нарезать крупными кусочками. Переложить в глубокий салатник. Филе сельди нарезать средними кубиками. Отваренную свеклу очистить и нарезать кусочками такого же размера, чтобы салат выглядел аккуратно и равномерно. Добавить к яйцам.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Красный лук нарезать полукольцами, посыпать солью и сахаром, добавить яблочный уксус и хорошо перемешать. Оставить на несколько минут, после чего слегка отжать от маринада и добавить в салат вместе с измельченной петрушкой.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат растительным маслом, добавить черный молотый перец и соль по вкусу.

