Україна
Салат с селедкой "От кумы" — этот рецепт захочется повторять

Салат с селедкой "От кумы" — этот рецепт захочется повторять

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:04
Салат с селедкой От кумы — простой рецепт вкусного свекольного салата с селедкой
Нарезанная сельдь. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с селедкой "От кумы" — это тот самый домашний рецепт, который передают из рук в руки, потому что он всегда получается. Простой набор продуктов, знакомые вкусы и удачное сочетание свеклы с нежной сельдью делают это блюдо универсальным. Такой салат уместен и для будничного обеда, и для праздничного стола, когда хочется чего-то проверенного и понятного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сельдь филе — 2 шт.;
  • свекла отварная — 2 шт.;
  • лук красный — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — по вкусу;
  • уксус яблочный — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • петрушка свежая — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца сварить вкрутую, охладить и нарезать крупными кусочками. Переложить в глубокий салатник. Филе сельди нарезать средними кубиками. Отваренную свеклу очистить и нарезать кусочками такого же размера, чтобы салат выглядел аккуратно и равномерно. Добавить к яйцам.

рецепт салату з оселедцем
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Красный лук нарезать полукольцами, посыпать солью и сахаром, добавить яблочный уксус и хорошо перемешать. Оставить на несколько минут, после чего слегка отжать от маринада и добавить в салат вместе с измельченной петрушкой.

рецепт салату з оселедцем та буряком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат растительным маслом, добавить черный молотый перец и соль по вкусу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт селедка салат шуба свекла винегрет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
