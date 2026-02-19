Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з буряка "Юлія" — рецепт смачніший за "Шубу" і "Вінегрет"

Салат з буряка "Юлія" — рецепт смачніший за "Шубу" і "Вінегрет"

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 12:04
Салат з буряка Юлія — легкий рецепт з фото та ніжним соусом для дому
Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з буряка "Юлія" швидко завоює ваше серце своїм яскравим кольором та ніжним смаком. Легкий соус робить страву повітряною і ароматною, а поєднання буряка, яєць та маринованих огірків повертає відчуття домашнього затишку. Готувати просто, подавати можна одразу або після настоювання — салат завжди виходить смачним і корисним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк відварений — 500 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • огірки мариновані — 1-2 шт.;
  • часник — 3 зуб.;
  • сіль — до смаку.

Для соусу:

  • молоко — 50 мл.;
  • олія — 100 мл.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • сушений або свіжий часник — за смаком;
  • гірчиця — 1/2 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк натерти на крупній тертці. Яйця варені натерти на дрібній тертці, а мариновані огірки нарізати соломкою. 

простий рецепт салату з буряком
Огірки та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

У велику миску викласти буряк, додати яйця та огірки, перемішати. Часник пропустити через прес і додати до овочів.

смачний салат з буряком
Соус та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати соус: у банку або склянку налити молоко кімнатної температури, додати олію та збити блендером до загустіння. Коли маса стане однорідною, додати сіль, часник, гірчицю та лимонний сік, ще раз збити блендером до отримання ніжного соусу.

смачний салат з буряком та огірками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовим соусом заправити салат, ретельно перемішати та перевірити на смак. За бажанням можна замінити соус майонезом або сметаною, але з цим соусом салат виходить легким та ароматним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

рецепт салат шуба буряк закуска вінегрет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації