Салат з буряка Юлія — легкий рецепт з фото та ніжним соусом для дому

Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з буряка "Юлія" швидко завоює ваше серце своїм яскравим кольором та ніжним смаком. Легкий соус робить страву повітряною і ароматною, а поєднання буряка, яєць та маринованих огірків повертає відчуття домашнього затишку. Готувати просто, подавати можна одразу або після настоювання — салат завжди виходить смачним і корисним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк відварений — 500 г;

яйця варені — 2 шт.;

огірки мариновані — 1-2 шт.;

часник — 3 зуб.;

сіль — до смаку.

Для соусу:

молоко — 50 мл.;

олія — 100 мл.;

сіль — 1/3 ч. л.;

сушений або свіжий часник — за смаком;

гірчиця — 1/2 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк натерти на крупній тертці. Яйця варені натерти на дрібній тертці, а мариновані огірки нарізати соломкою.

Огірки та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

У велику миску викласти буряк, додати яйця та огірки, перемішати. Часник пропустити через прес і додати до овочів.

Соус та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати соус: у банку або склянку налити молоко кімнатної температури, додати олію та збити блендером до загустіння. Коли маса стане однорідною, додати сіль, часник, гірчицю та лимонний сік, ще раз збити блендером до отримання ніжного соусу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовим соусом заправити салат, ретельно перемішати та перевірити на смак. За бажанням можна замінити соус майонезом або сметаною, але з цим соусом салат виходить легким та ароматним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.