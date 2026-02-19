Видео
Україна
Видео

Салат из свеклы "Юлия" — рецепт конкурент "Шубы" и "Винегрета"

Салат из свеклы "Юлия" — рецепт конкурент "Шубы" и "Винегрета"

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 12:04
Салат из свеклы Юлия - легкий рецепт с фото и нежным соусом для дома
Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из свеклы "Юлия" быстро завоюет ваше сердце своим ярким цветом и нежным вкусом. Легкий соус делает блюдо воздушным и ароматным, а сочетание свеклы, яиц и маринованных огурцов возвращает ощущение домашнего уюта. Готовить просто, подавать можно сразу или после настаивания - салат всегда получается вкусным и полезным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла отварная - 500 г;
  • яйца вареные - 2 шт;
  • огурцы маринованные - 1-2 шт;
  • чеснок - 3 зуб;
  • соль - по вкусу.

Для соуса:

  • молоко - 50 мл;
  • масло - 100 мл;
  • соль - 1/3 ч. л;
  • сушеный или свежий чеснок - по вкусу;
  • горчица - 1/2 ч. л;
  • сок лимона - 1 ст. л.

Способ приготовления

Свеклу натереть на крупной терке. Яйца вареные натереть на мелкой терке, а маринованные огурцы нарезать соломкой.

простий рецепт салату з буряком
Огурцы и яйца Фото: gospodynka.com.ua

В большую миску выложить свеклу, добавить яйца и огурцы, перемешать. Чеснок пропустить через пресс и добавить к овощам.

смачний салат з буряком
Соус и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить соус: в банку или стакан налить молоко комнатной температуры, добавить масло и взбить блендером до загустения. Когда масса станет однородной, добавить соль, чеснок, горчицу и лимонный сок, еще раз взбить блендером до получения нежного соуса.

смачний салат з буряком та огірками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовым соусом заправить салат, тщательно перемешать и проверить на вкус. По желанию можно заменить соус майонезом или сметаной, но с этим соусом салат получается легким и ароматным. 

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
