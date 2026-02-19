Салат из свеклы Юлия - легкий рецепт с фото и нежным соусом для дома

Салат из свеклы "Юлия" — рецепт конкурент "Шубы" и "Винегрета"
Этот салат из свеклы "Юлия" быстро завоюет ваше сердце своим ярким цветом и нежным вкусом. Легкий соус делает блюдо воздушным и ароматным, а сочетание свеклы, яиц и маринованных огурцов возвращает ощущение домашнего уюта. Готовить просто, подавать можно сразу или после настаивания - салат всегда получается вкусным и полезным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла отварная - 500 г;
- яйца вареные - 2 шт;
- огурцы маринованные - 1-2 шт;
- чеснок - 3 зуб;
- соль - по вкусу.
Для соуса:
- молоко - 50 мл;
- масло - 100 мл;
- соль - 1/3 ч. л;
- сушеный или свежий чеснок - по вкусу;
- горчица - 1/2 ч. л;
- сок лимона - 1 ст. л.
Способ приготовления
Свеклу натереть на крупной терке. Яйца вареные натереть на мелкой терке, а маринованные огурцы нарезать соломкой.
В большую миску выложить свеклу, добавить яйца и огурцы, перемешать. Чеснок пропустить через пресс и добавить к овощам.
Приготовить соус: в банку или стакан налить молоко комнатной температуры, добавить масло и взбить блендером до загустения. Когда масса станет однородной, добавить соль, чеснок, горчицу и лимонный сок, еще раз взбить блендером до получения нежного соуса.
Готовым соусом заправить салат, тщательно перемешать и проверить на вкус. По желанию можно заменить соус майонезом или сметаной, но с этим соусом салат получается легким и ароматным.
