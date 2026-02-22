Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Королевский" — понадобится 250 г крабовых палочек и гранат

Салат "Королевский" — понадобится 250 г крабовых палочек и гранат

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 12:04
Салат Королевский с крабовыми палочками — простой рецепт с фото
Салат "Королевский". Колаж: Новини.LIVE. Источник фото: Gospodynka

Салат "Королевский" — это удачное сочетание простоты и оригинальности. Нежные крабовые палочки и яйца гармонично сочетаются с сочными зернами граната, создавая праздничное, яркое блюдо, которое точно привлечет внимание гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • гранат — 1 шт.;
  • крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;
  • вареные яйца — 2-3 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать небольшими кубиками, переложить в миску. Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с крабовой массой. Зерна граната отделить от кожуры.

рецепт салату з крабовими паличками
Гранатовые зерна и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Промыть зерна и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Добавить гранатовые зерна к салату, заправить майонезом и аккуратно перемешать до однородности.

рецепт салату з крабовими паличками та гранатом
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат выглядит ярко, сочетает нежность крабовых палочек и яиц с сочной кисло-сладкой ноткой граната.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт крабовые палочки крабовый салат гранат
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации