Салат Королевский с крабовыми палочками — простой рецепт с фото

Салат "Королевский" — это удачное сочетание простоты и оригинальности. Нежные крабовые палочки и яйца гармонично сочетаются с сочными зернами граната, создавая праздничное, яркое блюдо, которое точно привлечет внимание гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

гранат — 1 шт.;

крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;

вареные яйца — 2-3 шт.;

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать небольшими кубиками, переложить в миску. Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с крабовой массой. Зерна граната отделить от кожуры.

Гранатовые зерна и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Промыть зерна и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Добавить гранатовые зерна к салату, заправить майонезом и аккуратно перемешать до однородности.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат выглядит ярко, сочетает нежность крабовых палочек и яиц с сочной кисло-сладкой ноткой граната.

