Салат Королевский с крабовыми палочками — простой рецепт с фото

Салат "Королевский" — понадобится 250 г крабовых палочек и гранат
Салат "Королевский" — это удачное сочетание простоты и оригинальности. Нежные крабовые палочки и яйца гармонично сочетаются с сочными зернами граната, создавая праздничное, яркое блюдо, которое точно привлечет внимание гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- гранат — 1 шт.;
- крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;
- вареные яйца — 2-3 шт.;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления
Крабовые палочки или крабовое мясо нарезать небольшими кубиками, переложить в миску. Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с крабовой массой. Зерна граната отделить от кожуры.
Промыть зерна и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Добавить гранатовые зерна к салату, заправить майонезом и аккуратно перемешать до однородности.
Салат выглядит ярко, сочетает нежность крабовых палочек и яиц с сочной кисло-сладкой ноткой граната.
