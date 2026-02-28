Салат Березень — ніжний рецепт салату з фото та покроковим приготуванням

Салат "Березень". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Березень" поєднує ніжну текстуру та насичений смак кожного шару, роблячи його смачнішим за класичні варіанти "Олівʼє" чи "Шуби". Копчене куряче філе, свіжий огірок, обсмажені гриби та маринована цибуля створюють соковиту основу, а білки і жовтки додають десерту ніжності та яскравості. Легкий майонезний прошарок робить салат м’яким, а свіжі трави додають аромат і свіжість. Це ідеальний варіант для святкового столу або швидкого домашнього перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

копчене куряче філе — 200 г;

свіжий огірок — 1–2 шт.;

печериці або інші гриби — 150 г;

червона цибуля — 1 шт.;

оцет — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — за смаком;

петрушка — невеликий пучок;

яйця варені — 3 шт.;

чорний мелений перець — за смаком;

майонез — за потребою.

Спосіб приготування

Зробити на плоскій тарілці легку сіточку з майонезу та викласти перший шар — копчене куряче філе, нарізане маленькими кубиками. Злегка змастити майонезом, щоб салат залишався соковитим і м’яким.

Курка та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати свіжий огірок тонкою соломкою та викласти другим шаром, додати небагато майонезу. Обсмажити печериці на сильному вогні три хвилини до легкої золотистої скоринки, не пересушуючи, приправити сіллю та перцем і викласти наступним шаром.

Гриби та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити маринадом з води, оцту, цукру та солі, залишити на 30 хвилин до м’якості, після чого викласти поверх грибів. Легко змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно посікти петрушку і присипати салат. Відварені яйця розділити на білки та жовтки: білки натерти на дрібній тертці та викласти наступним шаром з краплею майонезу. Завершити салат тертим жовтком і додатковою свіжою зеленню. Подавати відразу після формування.

