Салат Март — нежный рецепт салата с фото и пошаговым приготовлением

Салат "Март" — вкуснее "Оливье" и "Шубы"
Салат "Март" сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус каждого слоя, делая его вкуснее классических вариантов "Оливье" или "Шубы". Копченое куриное филе, свежий огурец, обжаренные грибы и маринованный лук создают сочную основу, а белки и желтки добавляют десерту нежности и яркости.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- копченое куриное филе — 200 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- шампиньоны или другие грибы — 150 г;
- красный лук — 1 шт.;
- уксус — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- петрушка — небольшой пучок;
- яйца вареные — 3 шт.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — по необходимости.
Способ приготовления
Сделать на плоской тарелке легкую сеточку из майонеза и выложить первый слой — копченое куриное филе, нарезанное маленькими кубиками. Слегка смазать майонезом, чтобы салат оставался сочным и мягким.
Нарезать свежий огурец тонкой соломкой и выложить вторым слоем, добавить немного майонеза. Обжарить шампиньоны на сильном огне три минуты до легкой золотистой корочки, не пересушивая, приправить солью и перцем и выложить следующим слоем.
Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли, оставить на 30 минут до мягкости, после чего выложить поверх грибов. Легко смазать майонезом.
Мелко порубить петрушку и присыпать салат. Отваренные яйца разделить на белки и желтки: белки натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем с каплей майонеза. Завершить салат тертым желтком и дополнительной свежей зеленью. Подавать сразу после формирования.
