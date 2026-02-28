Видео
Україна
Видео

Салат "Март" — вкуснее "Оливье" и "Шубы"

Салат "Март" — вкуснее "Оливье" и "Шубы"

Дата публикации 28 февраля 2026 12:04
Салат Март — нежный рецепт салата с фото и пошаговым приготовлением
Салат "Март". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Март" сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус каждого слоя, делая его вкуснее классических вариантов "Оливье" или "Шубы". Копченое куриное филе, свежий огурец, обжаренные грибы и маринованный лук создают сочную основу, а белки и желтки добавляют десерту нежности и яркости. 

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченое куриное филе — 200 г;
  • свежий огурец — 1-2 шт.;
  • шампиньоны или другие грибы — 150 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • майонез — по необходимости.

Способ приготовления

Сделать на плоской тарелке легкую сеточку из майонеза и выложить первый слой — копченое куриное филе, нарезанное маленькими кубиками. Слегка смазать майонезом, чтобы салат оставался сочным и мягким.

рецепт смачного салату
Курица и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать свежий огурец тонкой соломкой и выложить вторым слоем, добавить немного майонеза. Обжарить шампиньоны на сильном огне три минуты до легкой золотистой корочки, не пересушивая, приправить солью и перцем и выложить следующим слоем.

рецепт салату з куркою
Грибы и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли, оставить на 30 минут до мягкости, после чего выложить поверх грибов. Легко смазать майонезом.

рецепт салату березень
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко порубить петрушку и присыпать салат. Отваренные яйца разделить на белки и желтки: белки натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем с каплей майонеза. Завершить салат тертым желтком и дополнительной свежей зеленью. Подавать сразу после формирования.

салат рецепт оливье салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
