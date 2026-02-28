Салат Март — нежный рецепт салата с фото и пошаговым приготовлением

Салат "Март". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Март" сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус каждого слоя, делая его вкуснее классических вариантов "Оливье" или "Шубы". Копченое куриное филе, свежий огурец, обжаренные грибы и маринованный лук создают сочную основу, а белки и желтки добавляют десерту нежности и яркости.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

копченое куриное филе — 200 г;

свежий огурец — 1-2 шт.;

шампиньоны или другие грибы — 150 г;

красный лук — 1 шт.;

уксус — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

петрушка — небольшой пучок;

яйца вареные — 3 шт.;

черный молотый перец — по вкусу;

майонез — по необходимости.

Способ приготовления

Сделать на плоской тарелке легкую сеточку из майонеза и выложить первый слой — копченое куриное филе, нарезанное маленькими кубиками. Слегка смазать майонезом, чтобы салат оставался сочным и мягким.

Курица и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать свежий огурец тонкой соломкой и выложить вторым слоем, добавить немного майонеза. Обжарить шампиньоны на сильном огне три минуты до легкой золотистой корочки, не пересушивая, приправить солью и перцем и выложить следующим слоем.

Грибы и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли, оставить на 30 минут до мягкости, после чего выложить поверх грибов. Легко смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко порубить петрушку и присыпать салат. Отваренные яйца разделить на белки и желтки: белки натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем с каплей майонеза. Завершить салат тертым желтком и дополнительной свежей зеленью. Подавать сразу после формирования.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась