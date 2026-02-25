Видео
Новый крабовый салат с творогом — необычное удачное сочетание

Новый крабовый салат с творогом — необычное удачное сочетание

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 15:08
Новый крабовый салат с творогом — простой рецепт приготовления с фото
Салат с кисломолочным сыром и крабовыми палочками. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Необычное сочетание творога и крабовых палочек создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов. Благодаря сочетанию йогурта и майонеза блюдо получается легким, но сочным. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • помидоры — 250 г;
  • крабовые палочки — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • белый натуральный йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Помидоры промыть, обсушить, нарезать кубиками среднего размера, при необходимости удалить лишний сок, чтобы салат не был водянистым. Крабовые палочки нарезать кубиками или небольшими кусочками.

рецепт салату з кисломолочним сиром
Кисломолочный сыр и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить творог, яйца, помидоры и крабовые палочки. Чеснок очистить, измельчить или пропустить через пресс и добавить к салату.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабовые палочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить натуральным йогуртом и небольшим количеством майонеза, аккуратно перемешать до однородности, сохраняя текстуру ингредиентов.

рецепт крабового салату
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробовать на вкус, при необходимости добавить соль и молотый перец. Поставить салат в холодильник примерно на 30 минут, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу, после чего подать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт творог крабовые палочки крабовый салат
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
