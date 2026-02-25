Новый крабовый салат с творогом — простой рецепт приготовления с фото

Новый крабовый салат с творогом — необычное удачное сочетание
Необычное сочетание творога и крабовых палочек создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов. Благодаря сочетанию йогурта и майонеза блюдо получается легким, но сочным. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали Smakuiemo
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- помидоры — 250 г;
- крабовые палочки — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- белый натуральный йогурт — 2 ст. л.;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Помидоры промыть, обсушить, нарезать кубиками среднего размера, при необходимости удалить лишний сок, чтобы салат не был водянистым. Крабовые палочки нарезать кубиками или небольшими кусочками.
В глубокой миске соединить творог, яйца, помидоры и крабовые палочки. Чеснок очистить, измельчить или пропустить через пресс и добавить к салату.
Заправить натуральным йогуртом и небольшим количеством майонеза, аккуратно перемешать до однородности, сохраняя текстуру ингредиентов.
Попробовать на вкус, при необходимости добавить соль и молотый перец. Поставить салат в холодильник примерно на 30 минут, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу, после чего подать к столу.
