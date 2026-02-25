Новый крабовый салат с творогом — простой рецепт приготовления с фото

Салат с кисломолочным сыром и крабовыми палочками. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Необычное сочетание творога и крабовых палочек создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов. Благодаря сочетанию йогурта и майонеза блюдо получается легким, но сочным. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 200 г;

помидоры — 250 г;

крабовые палочки — 150 г;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 2 зуб;

белый натуральный йогурт — 2 ст. л.;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Помидоры промыть, обсушить, нарезать кубиками среднего размера, при необходимости удалить лишний сок, чтобы салат не был водянистым. Крабовые палочки нарезать кубиками или небольшими кусочками.

Кисломолочный сыр и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить творог, яйца, помидоры и крабовые палочки. Чеснок очистить, измельчить или пропустить через пресс и добавить к салату.

Крабовые палочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправить натуральным йогуртом и небольшим количеством майонеза, аккуратно перемешать до однородности, сохраняя текстуру ингредиентов.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробовать на вкус, при необходимости добавить соль и молотый перец. Поставить салат в холодильник примерно на 30 минут, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу, после чего подать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась