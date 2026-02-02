Французский салат с морковью и плавленым сыром — нежный рецепт, который исчезает первым

"Французский" салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот "Французский" салат давно стал любимцем многих хозяек, ведь готовится из доступных продуктов, а результат всегда превосходит ожидания. Сочетание сладкой моркови, кисловатого яблока и нежного плавленого сыра создает тот самый вкус, от которого трудно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

морковь — 140 г;

сырок плавленый — 160 г;

яйца — 3 шт.;

сыр твердый — 40 г;

яблоко — 1 шт.;

майонез — 100 г;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Плавленые сырки положить в морозильную камеру на полчаса, чтобы их было легче натирать. Яблоко лучше использовать кислых сортов — оно прекрасно уравновешивает сладость моркови.

Майонез и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и небольшое количество майонеза. Хорошо перемешать до однородности. Плавленые сырки натереть на терке и выложить половину на тарелку первым слоем, сверху нанести тонкую майонезную сетку.

Картофель и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть и выложить половину следующим слоем. Поверх распределить половину морковной массы и слегка смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко очистить от кожуры и натереть на крупной терке, выложить ровным слоем. Далее повторить слои в обратном порядке, используя оставшуюся морковь, белки и плавленые сырки, каждый слой дополнять тонкой сеткой из майонеза. Завершить салат слоем натертого твердого сыра и измельченных яичных желтков. Салат готов к подаче и не требует настаивания.

