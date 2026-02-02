Видео
Видео

"Французский" салат с морковью и сыром — невозможно остановиться

Дата публикации 2 февраля 2026 13:14
Французский салат с морковью и плавленым сыром — нежный рецепт, который исчезает первым
"Французский" салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот "Французский" салат давно стал любимцем многих хозяек, ведь готовится из доступных продуктов, а результат всегда превосходит ожидания. Сочетание сладкой моркови, кисловатого яблока и нежного плавленого сыра создает тот самый вкус, от которого трудно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 140 г;
  • сырок плавленый — 160 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр твердый — 40 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • майонез — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Плавленые сырки положить в морозильную камеру на полчаса, чтобы их было легче натирать. Яблоко лучше использовать кислых сортов — оно прекрасно уравновешивает сладость моркови.

рецепт салату з морквою
Майонез и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и небольшое количество майонеза. Хорошо перемешать до однородности. Плавленые сырки натереть на терке и выложить половину на тарелку первым слоем, сверху нанести тонкую майонезную сетку.

салат з морквою та плавленим сиром
Картофель и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть и выложить половину следующим слоем. Поверх распределить половину морковной массы и слегка смазать майонезом.

рецепт салату з морквою та плавленим сиром
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко очистить от кожуры и натереть на крупной терке, выложить ровным слоем. Далее повторить слои в обратном порядке, используя оставшуюся морковь, белки и плавленые сырки, каждый слой дополнять тонкой сеткой из майонеза. Завершить салат слоем натертого твердого сыра и измельченных яичных желтков. Салат готов к подаче и не требует настаивания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

яйца морковь салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
