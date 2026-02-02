Французький салат з морквою та плавленим сиром — ніжний рецепт, який зникає першим

"Французький" салат з морквою та сиром — неможливо зупинитися
Цей "Французький" салат давно став улюбленцем багатьох господинь, адже готується з доступних продуктів, а результат завжди перевершує очікування. Поєднання солодкої моркви, кислуватого яблука та ніжного плавленого сиру створює той самий смак, від якого важко відірватися.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 140 г;
- сирок плавлений — 160 г;
- яйця — 3 шт.;
- сир твердий — 40 г;
- яблуко — 1 шт.;
- майонез — 100 г;
- часник — 1 зубець.
Спосіб приготування
Яйця відварити круто, охолодити та очистити. Плавлені сирки покласти в морозильну камеру на пів години, щоб їх було легше натирати. Яблуко краще використовувати кислих сортів — воно чудово врівноважує солодкість моркви.
Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник і невелику кількість майонезу. Добре перемішати до однорідності. Плавлені сирки натерти на тертці та викласти половину на тарілку першим шаром, зверху нанести тонку майонезну сітку.
Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти й викласти половину наступним шаром. Поверх розподілити половину морквяної маси та злегка змастити майонезом.
Яблуко очистити від шкірки й натерти на великій тертці, викласти рівним шаром. Далі повторити шари у зворотному порядку, використовуючи решту моркви, білків і плавлених сирків, кожен шар доповнювати тонкою сіткою з майонезу. Завершити салат шаром натертого твердого сиру та подрібнених яєчних жовтків. Салат готовий до подачі й не потребує настоювання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!