Французький салат з морквою та плавленим сиром — ніжний рецепт, який зникає першим

"Французький" салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей "Французький" салат давно став улюбленцем багатьох господинь, адже готується з доступних продуктів, а результат завжди перевершує очікування. Поєднання солодкої моркви, кислуватого яблука та ніжного плавленого сиру створює той самий смак, від якого важко відірватися.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

морква — 140 г;

сирок плавлений — 160 г;

яйця — 3 шт.;

сир твердий — 40 г;

яблуко — 1 шт.;

майонез — 100 г;

часник — 1 зубець.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити та очистити. Плавлені сирки покласти в морозильну камеру на пів години, щоб їх було легше натирати. Яблуко краще використовувати кислих сортів — воно чудово врівноважує солодкість моркви.

Майонез та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник і невелику кількість майонезу. Добре перемішати до однорідності. Плавлені сирки натерти на тертці та викласти половину на тарілку першим шаром, зверху нанести тонку майонезну сітку.

Картопля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти й викласти половину наступним шаром. Поверх розподілити половину морквяної маси та злегка змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко очистити від шкірки й натерти на великій тертці, викласти рівним шаром. Далі повторити шари у зворотному порядку, використовуючи решту моркви, білків і плавлених сирків, кожен шар доповнювати тонкою сіткою з майонезу. Завершити салат шаром натертого твердого сиру та подрібнених яєчних жовтків. Салат готовий до подачі й не потребує настоювання.

