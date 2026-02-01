Салат з квасолею — швидкий рецепт для здорового та смачного обіду

Рецепт салату з квасолею — джерело магнію та заліза
Салат із квасолею — це не лише швидкий і легкий рецепт, а й справжнє джерело корисних мікроелементів. Комбінація червоної та білої квасолі з ароматною зеленню і легкою заправкою створює ідеальний баланс смаку та користі. Він підійде для будь-якого прийому їжі, і навіть якщо ви готуєте за 5 хвилин — страва вийде насиченою та ароматною.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- червона квасоля — 500 г;
- біла квасоля — 500 г;
- цибуля (краще червона) — 150 г;
- кінза — 25 г;
- петрушка — 25 г;
- кріп — 25 г;
- листя або стебла селери — 25 г;
- часник — 10 г (за бажанням);
- оливкова олія extra virgin — 50 г;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- червоний гострий перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями або чверть-кільцями. Зелень подрібнити.
В окремій мисці змішати оливкову олію, яблучний оцет, сіль, цукор, чорний і червоний перець та подрібнений часник. Добре перемішати до однорідності.
Додати цибулю, зелень та квасолю, перемішати, щоб інгредієнти рівномірно з’єдналися із заправкою. Салат можна подавати одразу, а можна залишити в холодильнику на 2–3 години — смак стане насиченішим, а аромат яскравішим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
