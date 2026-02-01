Салат з квасолею — швидкий рецепт для здорового та смачного обіду

Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із квасолею — це не лише швидкий і легкий рецепт, а й справжнє джерело корисних мікроелементів. Комбінація червоної та білої квасолі з ароматною зеленню і легкою заправкою створює ідеальний баланс смаку та користі. Він підійде для будь-якого прийому їжі, і навіть якщо ви готуєте за 5 хвилин — страва вийде насиченою та ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

червона квасоля — 500 г;

біла квасоля — 500 г;

цибуля (краще червона) — 150 г;

кінза — 25 г;

петрушка — 25 г;

кріп — 25 г;

листя або стебла селери — 25 г;

часник — 10 г (за бажанням);

оливкова олія extra virgin — 50 г;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

червоний гострий перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями або чверть-кільцями. Зелень подрібнити.

Заправка для салату. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці змішати оливкову олію, яблучний оцет, сіль, цукор, чорний і червоний перець та подрібнений часник. Добре перемішати до однорідності.

Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Додати цибулю, зелень та квасолю, перемішати, щоб інгредієнти рівномірно з’єдналися із заправкою. Салат можна подавати одразу, а можна залишити в холодильнику на 2–3 години — смак стане насиченішим, а аромат яскравішим.

