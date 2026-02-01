Салат с фасолью — быстрый рецепт для здорового и вкусного обеда

Рецепт салата с фасолью — источник магния и железа
Салат с фасолью — это не только быстрый и легкий рецепт, но и настоящий кладезь полезных микроэлементов. Комбинация красной и белой фасоли с ароматной зеленью и легкой заправкой создает идеальный баланс вкуса и пользы. Он подойдет для любого приема пищи, и даже если вы готовите за 5 минут — блюдо получится насыщенным и ароматным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- красная фасоль — 500 г;
- белая фасоль — 500 г;
- лук (лучше красный) — 150 г;
- кинза — 25 г;
- петрушка — 25 г;
- укроп — 25 г;
- листья или стебли сельдерея — 25 г;
- чеснок — 10 г (по желанию);
- оливковое масло extra virgin — 50 г;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- красный острый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами или четверть-кольцами. Зелень измельчить.
В отдельной миске смешать оливковое масло, яблочный уксус, соль, сахар, черный и красный перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешать до однородности.
Добавить лук, зелень и фасоль, перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились с заправкой. Салат можно подавать сразу, а можно оставить в холодильнике на 2-3 часа — вкус станет насыщеннее, а аромат ярче.
