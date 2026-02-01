Салат с фасолью — быстрый рецепт для здорового и вкусного обеда

Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с фасолью — это не только быстрый и легкий рецепт, но и настоящий кладезь полезных микроэлементов. Комбинация красной и белой фасоли с ароматной зеленью и легкой заправкой создает идеальный баланс вкуса и пользы. Он подойдет для любого приема пищи, и даже если вы готовите за 5 минут — блюдо получится насыщенным и ароматным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

красная фасоль — 500 г;

белая фасоль — 500 г;

лук (лучше красный) — 150 г;

кинза — 25 г;

петрушка — 25 г;

укроп — 25 г;

листья или стебли сельдерея — 25 г;

чеснок — 10 г (по желанию);

оливковое масло extra virgin — 50 г;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

красный острый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами или четверть-кольцами. Зелень измельчить.

Заправка для салата. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске смешать оливковое масло, яблочный уксус, соль, сахар, черный и красный перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешать до однородности.

Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить лук, зелень и фасоль, перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились с заправкой. Салат можно подавать сразу, а можно оставить в холодильнике на 2-3 часа — вкус станет насыщеннее, а аромат ярче.

