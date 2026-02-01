Видео
Рецепт салата с фасолью — источник магния и железа

Дата публикации 1 февраля 2026 12:04
Салат с фасолью — быстрый рецепт для здорового и вкусного обеда
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с фасолью — это не только быстрый и легкий рецепт, но и настоящий кладезь полезных микроэлементов. Комбинация красной и белой фасоли с ароматной зеленью и легкой заправкой создает идеальный баланс вкуса и пользы. Он подойдет для любого приема пищи, и даже если вы готовите за 5 минут — блюдо получится насыщенным и ароматным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • красная фасоль — 500 г;
  • белая фасоль — 500 г;
  • лук (лучше красный) — 150 г;
  • кинза — 25 г;
  • петрушка — 25 г;
  • укроп — 25 г;
  • листья или стебли сельдерея — 25 г;
  • чеснок — 10 г (по желанию);
  • оливковое масло extra virgin — 50 г;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.;
  • красный острый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами или четверть-кольцами. Зелень измельчить.

рецепт салату з квасолею
Заправка для салата. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске смешать оливковое масло, яблочный уксус, соль, сахар, черный и красный перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешать до однородности.

салат з квасолею
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить лук, зелень и фасоль, перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились с заправкой. Салат можно подавать сразу, а можно оставить в холодильнике на 2-3 часа — вкус станет насыщеннее, а аромат ярче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт фасоль железо магний
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
