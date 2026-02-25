Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками — простий рецепт приготування з фото

Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Незвичне поєднання кисломолочного сиру та крабових паличок створює ніжний і водночас насичений смак. Такий салат готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню йогурту та майонезу страва виходить легкою, але соковитою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 200 г;

помідори — 250 г;

крабові палички — 150 г;

яйця — 3 шт.;

часник — 2 зуб.;

білий натуральний йогурт — 2 ст. л.;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування

Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками. Помідори промити, обсушити, нарізати кубиками середнього розміру, за потреби видалити зайвий сік, щоб салат не був водянистим. Крабові палички нарізати кубиками або невеликими шматочками.

Кисломолочний сир та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, яйця, помідори та крабові палички. Часник очистити, подрібнити або пропустити через прес і додати до салату.

Крабові палички. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити натуральним йогуртом і невеликою кількістю майонезу, акуратно перемішати до однорідності, зберігаючи текстуру інгредієнтів.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Спробувати на смак, за потреби додати сіль і мелений перець. Поставити салат у холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб він настоявся та став більш насиченим за смаком, після чого подати до столу.

