Україна
Головна Смак Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками — рецепт

Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 15:08
Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками — простий рецепт приготування з фото
Салат з кисломолочним сиром та крабовими паличками. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Незвичне поєднання кисломолочного сиру та крабових паличок створює ніжний і водночас насичений смак. Такий салат готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню йогурту та майонезу страва виходить легкою, але соковитою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 200 г;
  • помідори — 250 г;
  • крабові палички — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • білий натуральний йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування 

Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками. Помідори промити, обсушити, нарізати кубиками середнього розміру, за потреби видалити зайвий сік, щоб салат не був водянистим. Крабові палички нарізати кубиками або невеликими шматочками.

рецепт салату з кисломолочним сиром
Кисломолочний сир та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, яйця, помідори та крабові палички. Часник очистити, подрібнити або пропустити через прес і додати до салату.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправити натуральним йогуртом і невеликою кількістю майонезу, акуратно перемішати до однорідності, зберігаючи текстуру інгредієнтів.

рецепт крабового салату
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Спробувати на смак, за потреби додати сіль і мелений перець. Поставити салат у холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб він настоявся та став більш насиченим за смаком, після чого подати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

салат рецепт кисломолочний сир крабові палички крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
