Україна
Женский легкий салат "Март" — весенний рецепт на 8 марта

Женский легкий салат "Март" — весенний рецепт на 8 марта

Дата публикации 5 марта 2026 12:04
Салат Март с курицей и грибами — легкий весенний рецепт к празднику
Женский легкий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Март" — это легкое весеннее блюдо, которое украсит праздничный стол. Сочетание нежного куриного филе, маринованных шампиньонов, яиц и сыра создает мягкий, сбалансированный вкус, а декоративная подача с огурцом добавляет особой праздничности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе отварное — 300 г;
  • шампиньоны маринованные — 200 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр твердый — 100-130 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • вода — для заливки.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, добавить сахар и соль, залить небольшим количеством воды и влить уксус. Перемешать и оставить мариноваться на 15 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

ніжна святкова закуска з курячим філе, маринованими печерицями, яйцями та сиром
Маринованные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, по желанию добавить лавровый лист и черный перец. Охладить и мелко нарезать.

салат з курячим філе, маринованими печерицями, яйцями та сиром
Майонез и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Маринованные шампиньоны нарезать кусочками. Вареные яйца измельчить ножом или с помощью яйцерезки. Сыр натереть на крупной терке. В глубокой миске соединить курицу, шампиньоны, яйца, сыр и маринованный лук. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать до нежной консистенции.

рецепт салату з курячим філе та маринованими печерицями
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый салат выложить в салатник, сформировать аккуратную горку. Огурец нарезать тонкими пластинами и выложить по кругу, имитируя лепестки цветка для праздничной подачи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт огурцы закуска 8 марта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
