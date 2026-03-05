Салат Март с курицей и грибами — легкий весенний рецепт к празднику

Женский легкий салат "Март" — весенний рецепт на 8 марта
Салат "Март" — это легкое весеннее блюдо, которое украсит праздничный стол. Сочетание нежного куриного филе, маринованных шампиньонов, яиц и сыра создает мягкий, сбалансированный вкус, а декоративная подача с огурцом добавляет особой праздничности.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 300 г;
- шампиньоны маринованные — 200 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- сыр твердый — 100-130 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода — для заливки.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать, добавить сахар и соль, залить небольшим количеством воды и влить уксус. Перемешать и оставить мариноваться на 15 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Куриное филе отварить в подсоленной воде, по желанию добавить лавровый лист и черный перец. Охладить и мелко нарезать.
Маринованные шампиньоны нарезать кусочками. Вареные яйца измельчить ножом или с помощью яйцерезки. Сыр натереть на крупной терке. В глубокой миске соединить курицу, шампиньоны, яйца, сыр и маринованный лук. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать до нежной консистенции.
Готовый салат выложить в салатник, сформировать аккуратную горку. Огурец нарезать тонкими пластинами и выложить по кругу, имитируя лепестки цветка для праздничной подачи.
