Салат Март с курицей и грибами — легкий весенний рецепт к празднику

Женский легкий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Март" — это легкое весеннее блюдо, которое украсит праздничный стол. Сочетание нежного куриного филе, маринованных шампиньонов, яиц и сыра создает мягкий, сбалансированный вкус, а декоративная подача с огурцом добавляет особой праздничности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе отварное — 300 г;

шампиньоны маринованные — 200 г;

яйца вареные — 4 шт.;

сыр твердый — 100-130 г;

огурец свежий — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

вода — для заливки.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, добавить сахар и соль, залить небольшим количеством воды и влить уксус. Перемешать и оставить мариноваться на 15 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Маринованные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, по желанию добавить лавровый лист и черный перец. Охладить и мелко нарезать.

Майонез и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Маринованные шампиньоны нарезать кусочками. Вареные яйца измельчить ножом или с помощью яйцерезки. Сыр натереть на крупной терке. В глубокой миске соединить курицу, шампиньоны, яйца, сыр и маринованный лук. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать до нежной консистенции.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый салат выложить в салатник, сформировать аккуратную горку. Огурец нарезать тонкими пластинами и выложить по кругу, имитируя лепестки цветка для праздничной подачи.

