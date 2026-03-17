Фаршированные яйца по-новому: сохраняйте рецепт закуски на Пасху 2026

Фаршированные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Праздничные закуски могут быть простыми, но выглядеть очень эффектно. Эти фаршированные яйца — именно такой вариант, который готовится быстро, а выглядит роскошно. Нежная начинка из крабовых палочек и сыра прекрасно сочетается с яйцами. Такая закуска точно украсит пасхальный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сыр — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

крабовые палочки — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

огурец — для украшения;

икра — для украшения.

Яйца на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть и измельчить. К желткам добавить натертый сыр, измельченные крабовые палочки и чеснок. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать до однородной массы. Начинить белки подготовленной смесью, сформировав небольшие горки. Украсить икрой и кусочками огурца.

