Фаршированные яйца по-новому: сохраняйте рецепт закуски на Пасху 2026
Праздничные закуски могут быть простыми, но выглядеть очень эффектно. Эти фаршированные яйца — именно такой вариант, который готовится быстро, а выглядит роскошно. Нежная начинка из крабовых палочек и сыра прекрасно сочетается с яйцами. Такая закуска точно украсит пасхальный стол.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сыр — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- крабовые палочки — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- огурец — для украшения;
- икра — для украшения.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, охладить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть и измельчить.
- К желткам добавить натертый сыр, измельченные крабовые палочки и чеснок.
- Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать до однородной массы.
- Начинить белки подготовленной смесью, сформировав небольшие горки.
- Украсить икрой и кусочками огурца.
