Фаршированные яйца по-новому: сохраняйте рецепт закуски на Пасху 2026

Фаршированные яйца по-новому: сохраняйте рецепт закуски на Пасху 2026

Дата публикации 17 марта 2026 21:04
Фаршированные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Праздничные закуски могут быть простыми, но выглядеть очень эффектно. Эти фаршированные яйца — именно такой вариант, который готовится быстро, а выглядит роскошно. Нежная начинка из крабовых палочек и сыра прекрасно сочетается с яйцами. Такая закуска точно украсит пасхальный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • крабовые палочки — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • огурец — для украшения;
  • икра — для украшения.
рецепт фаршированих яєць
Яйца на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую, охладить и разрезать пополам. Желтки осторожно вынуть и измельчить.
  2. К желткам добавить натертый сыр, измельченные крабовые палочки и чеснок.
  3. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать до однородной массы.
  4. Начинить белки подготовленной смесью, сформировав небольшие горки.
  5. Украсить икрой и кусочками огурца.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Пасха яйца Пасхальная неделя рецепт пасхальная корзина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
