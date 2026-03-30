Головна Смак Фаршировані яйця з начинкою: зникнуть зі столу за 1 хвилину

Фаршировані яйця з начинкою: зникнуть зі столу за 1 хвилину

Дата публікації: 30 березня 2026 16:44
Фаршировані яйця з грибною начинкою: простий рецепт закуски
Фаршировані яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Фаршировані яйця з грибною начинкою — це класична закуска з новим смаковим акцентом. Поєднання ніжних жовтків і обсмажених печериць створює насичений та збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє швидко отримати ефектну страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  1. яйця — 4–5 шт.;
  2. печериці — 200 г;
  3. цибуля — 1 шт.;
  4. майонез — 2 ст. ложки;
  5. зелена цибуля — невеликий пучок;
  6. сіль — за смаком;
  7. перець — за смаком;
  8. масло вершкове — для смаження;
  9. оливкова олія — для смаження;
  10. бекон — за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити 9–10 хвилин, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки вийняти та перекласти у миску.
  2. Цибулю дрібно нарізати, печериці нарізати кубиками.
  3. Обсмажити спочатку цибулю на суміші вершкового та оливкової олії до м’якості, додати печериці та готувати до рум’яності, додати сіль і перець.
  4. Охолоджені гриби поєднати з жовтками та майонезом, перемішати до кремової консистенції, за бажанням додати зелену цибулю.
  5. Наповнити білки начинкою. За бажанням додати обсмажений до хрумкості бекон.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
