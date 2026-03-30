Фаршировані яйця з грибною начинкою: простий рецепт закуски

Фаршировані яйця з начинкою: зникнуть зі столу за 1 хвилину
Дата публікації: 30 березня 2026 16:44
Фаршировані яйця.
Фаршировані яйця з грибною начинкою — це класична закуска з новим смаковим акцентом. Поєднання ніжних жовтків і обсмажених печериць створює насичений та збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє швидко отримати ефектну страву.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 4–5 шт.;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. ложки;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- масло вершкове — для смаження;
- оливкова олія — для смаження;
- бекон — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця відварити 9–10 хвилин, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки вийняти та перекласти у миску.
- Цибулю дрібно нарізати, печериці нарізати кубиками.
- Обсмажити спочатку цибулю на суміші вершкового та оливкової олії до м’якості, додати печериці та готувати до рум’яності, додати сіль і перець.
- Охолоджені гриби поєднати з жовтками та майонезом, перемішати до кремової консистенції, за бажанням додати зелену цибулю.
- Наповнити білки начинкою. За бажанням додати обсмажений до хрумкості бекон.
Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок.
Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.
Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.
