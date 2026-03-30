Фаршировані яйця з грибною начинкою: простий рецепт закуски

Фаршировані яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Фаршировані яйця з грибною начинкою — це класична закуска з новим смаковим акцентом. Поєднання ніжних жовтків і обсмажених печериць створює насичений та збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє швидко отримати ефектну страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4–5 шт.; печериці — 200 г; цибуля — 1 шт.; майонез — 2 ст. ложки; зелена цибуля — невеликий пучок; сіль — за смаком; перець — за смаком; масло вершкове — для смаження; оливкова олія — для смаження; бекон — за бажанням.

Спосіб приготування

Яйця відварити 9–10 хвилин, охолодити, очистити та розрізати навпіл. Жовтки вийняти та перекласти у миску. Цибулю дрібно нарізати, печериці нарізати кубиками. Обсмажити спочатку цибулю на суміші вершкового та оливкової олії до м’якості, додати печериці та готувати до рум’яності, додати сіль і перець. Охолоджені гриби поєднати з жовтками та майонезом, перемішати до кремової консистенції, за бажанням додати зелену цибулю. Наповнити білки начинкою. За бажанням додати обсмажений до хрумкості бекон.

