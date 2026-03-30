Фаршированные яйца с грибной начинкой: простой рецепт закуски: простой рецепт закуски

Фаршированные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Фаршированные яйца с грибной начинкой — это классическая закуска с новым вкусовым акцентом. Сочетание нежных желтков и обжаренных шампиньонов создает насыщенный и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет быстро получить эффектное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4-5 шт.; шампиньоны — 200 г; лук — 1 шт.; майонез — 2 ст. ложки; зеленый лук — небольшой пучок; соль — по вкусу; перец — по вкусу; масло сливочное — для жарки; оливковое масло — для жарки; бекон — по желанию.

Способ приготовления

Яйца отварить 9-10 минут, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки вынуть и переложить в миску. Лук мелко нарезать, шампиньоны нарезать кубиками. Обжарить сначала лук на смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, добавить шампиньоны и готовить до румяности, добавить соль и перец. Охлажденные грибы соединить с желтками и майонезом, перемешать до кремовой консистенции, по желанию добавить зеленый лук. Наполнить белки начинкой. По желанию добавить обжаренный до хруста бекон.

