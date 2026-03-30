Фаршированные яйца с грибной начинкой: простой рецепт закуски: простой рецепт закуски

Фаршированные яйца с начинкой: исчезнут со стола за 1 минуту
Фаршированные яйца с грибной начинкой — это классическая закуска с новым вкусовым акцентом. Сочетание нежных желтков и обжаренных шампиньонов создает насыщенный и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет быстро получить эффектное блюдо.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4-5 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. ложки;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло сливочное — для жарки;
- оливковое масло — для жарки;
- бекон — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца отварить 9-10 минут, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки вынуть и переложить в миску.
- Лук мелко нарезать, шампиньоны нарезать кубиками.
- Обжарить сначала лук на смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, добавить шампиньоны и готовить до румяности, добавить соль и перец.
- Охлажденные грибы соединить с желтками и майонезом, перемешать до кремовой консистенции, по желанию добавить зеленый лук.
- Наполнить белки начинкой. По желанию добавить обжаренный до хруста бекон.
