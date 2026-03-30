Фаршированные яйца с грибной начинкой: простой рецепт закуски: простой рецепт закуски

Фаршированные яйца с начинкой: исчезнут со стола за 1 минуту

Фаршированные яйца с начинкой: исчезнут со стола за 1 минуту

Дата публикации 30 марта 2026 16:44
Фаршированные яйца с грибной начинкой: простой рецепт закуски
Фаршированные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Фаршированные яйца с грибной начинкой — это классическая закуска с новым вкусовым акцентом. Сочетание нежных желтков и обжаренных шампиньонов создает насыщенный и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет быстро получить эффектное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  1. яйца — 4-5 шт.;
  2. шампиньоны — 200 г;
  3. лук — 1 шт.;
  4. майонез — 2 ст. ложки;
  5. зеленый лук — небольшой пучок;
  6. соль — по вкусу;
  7. перец — по вкусу;
  8. масло сливочное — для жарки;
  9. оливковое масло — для жарки;
  10. бекон — по желанию.

Способ приготовления

  1. Яйца отварить 9-10 минут, охладить, очистить и разрезать пополам. Желтки вынуть и переложить в миску.
  2. Лук мелко нарезать, шампиньоны нарезать кубиками.
  3. Обжарить сначала лук на смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, добавить шампиньоны и готовить до румяности, добавить соль и перец.
  4. Охлажденные грибы соединить с желтками и майонезом, перемешать до кремовой консистенции, по желанию добавить зеленый лук.
  5. Наполнить белки начинкой. По желанию добавить обжаренный до хруста бекон.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
