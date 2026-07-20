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Фаршировані кабачки з начинкою "по-турецьки": рецепт на вечерю за 30 хвилин

20 липня 2026 21:04
Фаршировані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо звичайні фаршировані кабачки вже набридли, спробуйте цей варіант із двома різними начинками. Кабачкові човники виходять соковитими, ароматними та дуже ситними, а запечений сир додає страві особливого смаку. Такий рецепт стане чудовою прикрасою як повсякденнього, так і святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки середнього розміру — 5 шт.;
  • курячий або інший фарш — 700–800 г;
  • печериці — 400 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • помідори — 3 шт.;
  • твердий сир або моцарела — 250 г;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • паприка та інші спеції — до смаку.
Кабачки з помідорами та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки розрізати навпіл, видалити м'якуш, залишивши стінки приблизно 1 см.
  2. Змастити кабачки олією, приправити та запікати 15–20 хвилин при 180 °C.
  3. Для начинки обсмажити окремо гриби з цибулею та кабачковим м'якушем, додавши сметану й спеції.
  4. На іншій сковороді приготувати фарш із цибулею, кабачковим м'якушем, сметаною та паприкою.
  5. Наповнити половину кабачків грибною начинкою, а решту — м'ясною. Зверху викласти кружальця помідорів і посипати натертим сиром.
  6. Запікати ще 7–10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не підрум'яниться. Подавати гарячими.

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