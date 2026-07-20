Фаршировані кабачки з начинкою "по-турецьки": рецепт на вечерю за 30 хвилин

Фаршировані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо звичайні фаршировані кабачки вже набридли, спробуйте цей варіант із двома різними начинками. Кабачкові човники виходять соковитими, ароматними та дуже ситними, а запечений сир додає страві особливого смаку. Такий рецепт стане чудовою прикрасою як повсякденнього, так і святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки середнього розміру — 5 шт.;

курячий або інший фарш — 700–800 г;

печериці — 400 г;

цибуля — 1 велика;

помідори — 3 шт.;

твердий сир або моцарела — 250 г;

сметана — 4 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

паприка та інші спеції — до смаку.

Кабачки з помідорами та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки розрізати навпіл, видалити м'якуш, залишивши стінки приблизно 1 см. Змастити кабачки олією, приправити та запікати 15–20 хвилин при 180 °C. Для начинки обсмажити окремо гриби з цибулею та кабачковим м'якушем, додавши сметану й спеції. На іншій сковороді приготувати фарш із цибулею, кабачковим м'якушем, сметаною та паприкою. Наповнити половину кабачків грибною начинкою, а решту — м'ясною. Зверху викласти кружальця помідорів і посипати натертим сиром. Запікати ще 7–10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не підрум'яниться. Подавати гарячими.

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