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Фаршировані кабачки замість голубців: начиняються за 5 хвилин

13 липня 2026 21:04
Фаршировані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон кабачків хочеться знаходити нові способи приготування цього універсального овоча. Фаршировані кабачкові кільця — чудова заміна традиційним голубцям: ніжні всередині, соковиті завдяки м’ясній начинці та ароматній підливі. Страва виходить домашньою, поживною та ідеально підходить для сімейного столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • фарш — 500–600 г;
  • рис — 150–200 г у сухому вигляді;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зелень — пучок;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Для заливки:

  • соус сацебелі або кетчуп — 250–300 мл.;
  • томатна паста — 2–3 ст. л. за бажанням;
  • сметана — 150–200 г;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • вода — для заливання.
Кабачки з фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити кабачки від шкірки, нарізати великими частинами та видалити середину із насінням, залишаючи стінки товщиною приблизно 1 см.
  2. Відварити рис до напівготовності та охолодити.
  3. З’єднати його з фаршем, натертою морквою, подрібненою цибулею та зеленню. Додати сіль і перець, добре перемішати начинку.
  4. Наповнити кабачкові кільця фаршем і щільно викласти у каструлю. 
  5. Для заливки змішати томатний соус, сметану, спеції та воду.
  6. Залити кабачки так, щоб вони були майже повністю покриті.
  7. Довести страву до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 1 годину.
  8. Наприкінці додати лавровий лист і за потреби відрегулювати смак соусу.
  9. Подавати фаршировані кабачки гарячими, поливши ароматною томатно-сметанною підливою.

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