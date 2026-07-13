Фаршировані кабачки замість голубців: начиняються за 5 хвилин

Фаршировані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків хочеться знаходити нові способи приготування цього універсального овоча. Фаршировані кабачкові кільця — чудова заміна традиційним голубцям: ніжні всередині, соковиті завдяки м’ясній начинці та ароматній підливі. Страва виходить домашньою, поживною та ідеально підходить для сімейного столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2–3 шт.;

фарш — 500–600 г;

рис — 150–200 г у сухому вигляді;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

зелень — пучок;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Для заливки:

соус сацебелі або кетчуп — 250–300 мл.;

томатна паста — 2–3 ст. л. за бажанням;

сметана — 150–200 г;

лавровий лист — 2–3 шт.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

вода — для заливання.

Кабачки з фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити кабачки від шкірки, нарізати великими частинами та видалити середину із насінням, залишаючи стінки товщиною приблизно 1 см. Відварити рис до напівготовності та охолодити. З’єднати його з фаршем, натертою морквою, подрібненою цибулею та зеленню. Додати сіль і перець, добре перемішати начинку. Наповнити кабачкові кільця фаршем і щільно викласти у каструлю. Для заливки змішати томатний соус, сметану, спеції та воду. Залити кабачки так, щоб вони були майже повністю покриті. Довести страву до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 1 годину. Наприкінці додати лавровий лист і за потреби відрегулювати смак соусу. Подавати фаршировані кабачки гарячими, поливши ароматною томатно-сметанною підливою.

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