Фаршировані кабачки замість голубців: начиняються за 5 хвилин
У сезон кабачків хочеться знаходити нові способи приготування цього універсального овоча. Фаршировані кабачкові кільця — чудова заміна традиційним голубцям: ніжні всередині, соковиті завдяки м’ясній начинці та ароматній підливі. Страва виходить домашньою, поживною та ідеально підходить для сімейного столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2–3 шт.;
- фарш — 500–600 г;
- рис — 150–200 г у сухому вигляді;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — пучок;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Для заливки:
- соус сацебелі або кетчуп — 250–300 мл.;
- томатна паста — 2–3 ст. л. за бажанням;
- сметана — 150–200 г;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- вода — для заливання.
Спосіб приготування
- Очистити кабачки від шкірки, нарізати великими частинами та видалити середину із насінням, залишаючи стінки товщиною приблизно 1 см.
- Відварити рис до напівготовності та охолодити.
- З’єднати його з фаршем, натертою морквою, подрібненою цибулею та зеленню. Додати сіль і перець, добре перемішати начинку.
- Наповнити кабачкові кільця фаршем і щільно викласти у каструлю.
- Для заливки змішати томатний соус, сметану, спеції та воду.
- Залити кабачки так, щоб вони були майже повністю покриті.
- Довести страву до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати приблизно 1 годину.
- Наприкінці додати лавровий лист і за потреби відрегулювати смак соусу.
- Подавати фаршировані кабачки гарячими, поливши ароматною томатно-сметанною підливою.
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