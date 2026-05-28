Ферментована редиска: рецепт для здоров'я кишечника

Ферментована редиска. Фото: кадр з відео

Ферментована редиска — це не лише смачна й хрустка закуска, а й справжня знахідка для здоров’я кишечника. Завдяки природному процесу ферментації овочі набувають яскравого смаку та стають ще кориснішими. Готується така редиска дуже просто, а результат приємно дивує вже через кілька днів. Ідеально смакує до картоплі, м’яса або просто як корисний перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 1 кг.;

сіль — 1 ч. л. + для розсолу.;

часник — 5–6 зубчиків.;

кріп — 1 пучок.;

петрушка — 1 пучок.;

перець чилі пластівцями — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лавровий лист — за смаком.;

духмяний перець горошком — за смаком.;

вода — для розсолу.

Зелень та редиска. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску добре помити, обрізати хвостики та посипати сіллю. Залишити приблизно на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Часник, кріп і петрушку дрібно нарізати. Додати перець, цукор і перемішати із редискою. На дно банки викласти лавровий лист і духмяний перець. Зверху щільно викласти редиску із зеленню. Для розсолу змішати 1 ч. л. солі з 400 мл води. Залити редиску так, щоб вона була повністю покрита рідиною. Залишити під легким пресом при кімнатній температурі на 3–4 доби, а потім перенести у холодильник.

