Ферментована редиска: рецепт для здоров'я кишечника

Ферментована редиска: рецепт для здоров'я кишечника

Дата публікації: 28 травня 2026 21:44
Ферментована редиска. Фото: кадр з відео

Ферментована редиска — це не лише смачна й хрустка закуска, а й справжня знахідка для здоров’я кишечника. Завдяки природному процесу ферментації овочі набувають яскравого смаку та стають ще кориснішими. Готується така редиска дуже просто, а результат приємно дивує вже через кілька днів. Ідеально смакує до картоплі, м’яса або просто як корисний перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 1 кг.;
  • сіль — 1 ч. л. + для розсолу.;
  • часник — 5–6 зубчиків.;
  • кріп — 1 пучок.;
  • петрушка — 1 пучок.;
  • перець чилі пластівцями — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — за смаком.;
  • духмяний перець горошком — за смаком.;
  • вода — для розсолу.
Зелень та редиска. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску добре помити, обрізати хвостики та посипати сіллю.
  2. Залишити приблизно на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік.
  3. Часник, кріп і петрушку дрібно нарізати. Додати перець, цукор і перемішати із редискою.
  4. На дно банки викласти лавровий лист і духмяний перець. Зверху щільно викласти редиску із зеленню.
  5. Для розсолу змішати 1 ч. л. солі з 400 мл води. Залити редиску так, щоб вона була повністю покрита рідиною.
  6. Залишити під легким пресом при кімнатній температурі на 3–4 доби, а потім перенести у холодильник.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
