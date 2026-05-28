Ферментована редиска: рецепт для здоров'я кишечника
Ферментована редиска — це не лише смачна й хрустка закуска, а й справжня знахідка для здоров’я кишечника. Завдяки природному процесу ферментації овочі набувають яскравого смаку та стають ще кориснішими. Готується така редиска дуже просто, а результат приємно дивує вже через кілька днів. Ідеально смакує до картоплі, м’яса або просто як корисний перекус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 1 кг.;
- сіль — 1 ч. л. + для розсолу.;
- часник — 5–6 зубчиків.;
- кріп — 1 пучок.;
- петрушка — 1 пучок.;
- перець чилі пластівцями — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лавровий лист — за смаком.;
- духмяний перець горошком — за смаком.;
- вода — для розсолу.
Спосіб приготування
- Редиску добре помити, обрізати хвостики та посипати сіллю.
- Залишити приблизно на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік.
- Часник, кріп і петрушку дрібно нарізати. Додати перець, цукор і перемішати із редискою.
- На дно банки викласти лавровий лист і духмяний перець. Зверху щільно викласти редиску із зеленню.
- Для розсолу змішати 1 ч. л. солі з 400 мл води. Залити редиску так, щоб вона була повністю покрита рідиною.
- Залишити під легким пресом при кімнатній температурі на 3–4 доби, а потім перенести у холодильник.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".