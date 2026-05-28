Ферментированный редис: рецепт для здоровья кишечника

Ферментированная редиска. Фото: кадр из видео

Ферментированная редиска — это не только вкусная и хрустящая закуска, но и настоящая находка для здоровья кишечника. Благодаря естественному процессу ферментации овощи приобретают яркий вкус и становятся еще полезнее. Готовится такая редиска очень просто, а результат приятно удивляет уже через несколько дней. Идеально подходит к картофелю, мясу или просто как полезный перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

редис — 1 кг;

соль — 1 ч. л. + для рассола;

чеснок — 5-6 зубчиков;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

перец чили хлопьями — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лавровый лист — по вкусу;

душистый перец горошком — по вкусу;

вода — для рассола.

Зелень и редиска. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редиску хорошо помыть, обрезать хвостики и посыпать солью. Оставить примерно на 20 минут, чтобы овощи пустили сок. Чеснок, укроп и петрушку мелко нарезать. Добавить перец, сахар и перемешать с редисом. На дно банки выложить лавровый лист и душистый перец. Сверху плотно выложить редиску с зеленью. Для рассола смешать 1 ч. л. соли с 400 мл воды. Залить редиску так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Оставить под легким прессом при комнатной температуре на 3-4 суток, а затем перенести в холодильник.

