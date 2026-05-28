Главная Вкус Ферментированный редис: рецепт для здоровья кишечника

Дата публикации 28 мая 2026 21:44
Ферментированная редиска. Фото: кадр из видео

Ферментированная редиска — это не только вкусная и хрустящая закуска, но и настоящая находка для здоровья кишечника. Благодаря естественному процессу ферментации овощи приобретают яркий вкус и становятся еще полезнее. Готовится такая редиска очень просто, а результат приятно удивляет уже через несколько дней. Идеально подходит к картофелю, мясу или просто как полезный перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 1 кг;
  • соль — 1 ч. л. + для рассола;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • укроп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • перец чили хлопьями — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • душистый перец горошком — по вкусу;
  • вода — для рассола.
Зелень и редиска. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редиску хорошо помыть, обрезать хвостики и посыпать солью.
  2. Оставить примерно на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.
  3. Чеснок, укроп и петрушку мелко нарезать. Добавить перец, сахар и перемешать с редисом.
  4. На дно банки выложить лавровый лист и душистый перец. Сверху плотно выложить редиску с зеленью.
  5. Для рассола смешать 1 ч. л. соли с 400 мл воды. Залить редиску так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
  6. Оставить под легким прессом при комнатной температуре на 3-4 суток, а затем перенести в холодильник.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
