Ферментированный редис: рецепт для здоровья кишечника
Ферментированная редиска — это не только вкусная и хрустящая закуска, но и настоящая находка для здоровья кишечника. Благодаря естественному процессу ферментации овощи приобретают яркий вкус и становятся еще полезнее. Готовится такая редиска очень просто, а результат приятно удивляет уже через несколько дней. Идеально подходит к картофелю, мясу или просто как полезный перекус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 1 кг;
- соль — 1 ч. л. + для рассола;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- перец чили хлопьями — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лавровый лист — по вкусу;
- душистый перец горошком — по вкусу;
- вода — для рассола.
Способ приготовления
- Редиску хорошо помыть, обрезать хвостики и посыпать солью.
- Оставить примерно на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Чеснок, укроп и петрушку мелко нарезать. Добавить перец, сахар и перемешать с редисом.
- На дно банки выложить лавровый лист и душистый перец. Сверху плотно выложить редиску с зеленью.
- Для рассола смешать 1 ч. л. соли с 400 мл воды. Залить редиску так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
- Оставить под легким прессом при комнатной температуре на 3-4 суток, а затем перенести в холодильник.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".