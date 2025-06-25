Ферментовані зелені помідори шматочками — ідеальний рецепт на літо

Ферментовані помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Ці ферментовані зелені помідори не лише смачні, а й корисні для шлунка та кишківника. Вони чудово поєднуються з м’ясом, кашами або просто як самостійна закуска. Завдяки поєднанню овочів, зелені та натурального маринаду смак виходить яскравим і насиченим — готуйте раз і закохаєтесь назавжди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Irini May.

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Вам знадобиться:

зелені помідори — 1,5 кг;

солодкий червоний перець — 2 шт.;

перець гострий — 1 шт.;

часник — 2 головки;

цукор — 100 г;

оливкова олія — 100 мл.;

яблучний оцет — 100 мл.;

сіль — 1,5 ст. л.;

петрушка — до свого смаку;

кріп — до свого смаку;

базилік — до свого смаку.

Спосіб приготування

Помідори нарізати шматочками. Солодкий перець та гострий перець очистити від насіння, подрібнити. Часник очистити й нарізати тонкими пластинками. Зелень дрібно нарізати.

Зелені помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

У велику миску скласти всі овочі та зелень. Додати цукор, сіль, оливкову олію та яблучний оцет. Добре перемішати масу, щоб кожен шматочок помідора був покритий маринадом.

Помідори та перець. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Перекласти помідори в чисту банку, щільно утрамбовуючи.

Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Залишити на столі на 2–3 дні для ферментації, після чого поставити в холодильник. Через 4–5 днів ферментовані помідори готові. Зберігати в холоді.

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