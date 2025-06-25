Ферментовані зелені помідори шматочками — ідеальний рецепт на літо

Ферментовані помідори — корисно для шлунка та кишківника
Ці ферментовані зелені помідори не лише смачні, а й корисні для шлунка та кишківника. Вони чудово поєднуються з м’ясом, кашами або просто як самостійна закуска. Завдяки поєднанню овочів, зелені та натурального маринаду смак виходить яскравим і насиченим — готуйте раз і закохаєтесь назавжди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Irini May.
Вам знадобиться:
- зелені помідори — 1,5 кг;
- солодкий червоний перець — 2 шт.;
- перець гострий — 1 шт.;
- часник — 2 головки;
- цукор — 100 г;
- оливкова олія — 100 мл.;
- яблучний оцет — 100 мл.;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- петрушка — до свого смаку;
- кріп — до свого смаку;
- базилік — до свого смаку.
Спосіб приготування
Помідори нарізати шматочками. Солодкий перець та гострий перець очистити від насіння, подрібнити. Часник очистити й нарізати тонкими пластинками. Зелень дрібно нарізати.
У велику миску скласти всі овочі та зелень. Додати цукор, сіль, оливкову олію та яблучний оцет. Добре перемішати масу, щоб кожен шматочок помідора був покритий маринадом.
Перекласти помідори в чисту банку, щільно утрамбовуючи.
Залишити на столі на 2–3 дні для ферментації, після чого поставити в холодильник. Через 4–5 днів ферментовані помідори готові. Зберігати в холоді.
Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів
Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин.
Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника.
Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою.
Читайте Новини.LIVE!