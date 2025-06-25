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Ферментовані помідори — корисно для шлунка та кишківника

25 червня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Ферментовані зелені помідори шматочками — ідеальний рецепт на літо
Ферментовані помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay
Марина Євтягіна - Редактор

Ці ферментовані зелені помідори не лише смачні, а й корисні для шлунка та кишківника. Вони чудово поєднуються з м’ясом, кашами або просто як самостійна закуска. Завдяки поєднанню овочів, зелені та натурального маринаду смак виходить яскравим і насиченим — готуйте раз і закохаєтесь назавжди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Irini May

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Вам знадобиться:

  • зелені помідори — 1,5 кг;
  • солодкий червоний перець — 2 шт.;
  • перець гострий — 1 шт.;
  • часник — 2 головки;
  • цукор — 100 г;
  • оливкова олія — 100 мл.;
  • яблучний оцет — 100 мл.;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • петрушка — до свого смаку;
  • кріп — до свого смаку;
  • базилік — до свого смаку.

Спосіб приготування

Помідори нарізати шматочками. Солодкий перець та гострий перець очистити від насіння, подрібнити. Часник очистити й нарізати тонкими пластинками. Зелень дрібно нарізати.

ферментовані помідори
Зелені помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

У велику миску скласти всі овочі та зелень. Додати цукор, сіль, оливкову олію та яблучний оцет. Добре перемішати масу, щоб кожен шматочок помідора був покритий маринадом.

ферментовані квашені помідори
Помідори та перець. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Перекласти помідори в чисту банку, щільно утрамбовуючи.

квашені помідори
Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Залишити на столі на 2–3 дні для ферментації, після чого поставити в холодильник. Через 4–5 днів ферментовані помідори готові. Зберігати в холоді.

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