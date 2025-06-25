Ферментированные зеленые помидоры кусочками — идеальный рецепт на лето

Ферментированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Эти ферментированные зеленые помидоры не только вкусные, но и полезные для желудка и кишечника. Они прекрасно сочетаются с мясом, кашами или просто как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию овощей, зелени и натурального маринада вкус получается ярким и насыщенным — готовьте раз и влюбитесь навсегда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Irini May.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры — 1,5 кг;

сладкий красный перец — 2 шт.;

перец острый — 1 шт.;

чеснок — 2 головки;

сахар — 100 г;

оливковое масло — 100 мл.;

яблочный уксус — 100 мл.;

соль — 1,5 ст. л.;

петрушка — по своему вкусу;

укроп — по своему вкусу;

базилик — по своему вкусу.

Способ приготовления

Помидоры нарезать кусочками. Сладкий перец и острый перец очистить от семян, измельчить. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками. Зелень мелко нарезать.

Зеленые помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

В большую миску сложить все овощи и зелень. Добавить сахар, соль, оливковое масло и яблочный уксус. Хорошо перемешать массу, чтобы каждый кусочек помидора был покрыт маринадом.

Помидоры и перец. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Переложить помидоры в чистую банку, плотно утрамбовывая.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Оставить на столе на 2-3 дня для ферментации, после чего поставить в холодильник. Через 4-5 дней ферментированные помидоры готовы. Хранить в холоде.

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