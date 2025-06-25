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Ферментированные помидоры — полезно для желудка и кишечника

25 июня 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Ферментированные зеленые помидоры кусочками — идеальный рецепт на лето
Ферментированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay
Марина Евтягина - Редактор

Эти ферментированные зеленые помидоры не только вкусные, но и полезные для желудка и кишечника. Они прекрасно сочетаются с мясом, кашами или просто как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию овощей, зелени и натурального маринада вкус получается ярким и насыщенным — готовьте раз и влюбитесь навсегда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Irini May.

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Вам понадобится:

  • зеленые помидоры — 1,5 кг;
  • сладкий красный перец — 2 шт.;
  • перец острый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 100 г;
  • оливковое масло — 100 мл.;
  • яблочный уксус — 100 мл.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • укроп — по своему вкусу;
  • базилик — по своему вкусу.

Способ приготовления

Помидоры нарезать кусочками. Сладкий перец и острый перец очистить от семян, измельчить. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками. Зелень мелко нарезать.

ферментовані помідори
Зеленые помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

В большую миску сложить все овощи и зелень. Добавить сахар, соль, оливковое масло и яблочный уксус. Хорошо перемешать массу, чтобы каждый кусочек помидора был покрыт маринадом.

ферментовані квашені помідори
Помидоры и перец. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Переложить помидоры в чистую банку, плотно утрамбовывая.

квашені помідори
Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @IriniMay

Оставить на столе на 2-3 дня для ферментации, после чего поставить в холодильник. Через 4-5 дней ферментированные помидоры готовы. Хранить в холоде.

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Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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