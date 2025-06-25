Ферментированные зеленые помидоры кусочками — идеальный рецепт на лето

Ферментированные помидоры — полезно для желудка и кишечника
Эти ферментированные зеленые помидоры не только вкусные, но и полезные для желудка и кишечника. Они прекрасно сочетаются с мясом, кашами или просто как самостоятельная закуска. Благодаря сочетанию овощей, зелени и натурального маринада вкус получается ярким и насыщенным — готовьте раз и влюбитесь навсегда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Irini May.
Вам понадобится:
- зеленые помидоры — 1,5 кг;
- сладкий красный перец — 2 шт.;
- перец острый — 1 шт.;
- чеснок — 2 головки;
- сахар — 100 г;
- оливковое масло — 100 мл.;
- яблочный уксус — 100 мл.;
- соль — 1,5 ст. л.;
- петрушка — по своему вкусу;
- укроп — по своему вкусу;
- базилик — по своему вкусу.
Способ приготовления
Помидоры нарезать кусочками. Сладкий перец и острый перец очистить от семян, измельчить. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками. Зелень мелко нарезать.
В большую миску сложить все овощи и зелень. Добавить сахар, соль, оливковое масло и яблочный уксус. Хорошо перемешать массу, чтобы каждый кусочек помидора был покрыт маринадом.
Переложить помидоры в чистую банку, плотно утрамбовывая.
Оставить на столе на 2-3 дня для ферментации, после чего поставить в холодильник. Через 4-5 дней ферментированные помидоры готовы. Хранить в холоде.
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