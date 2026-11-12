Картопляні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва стане цікавою альтернативою звичайним чебурекам. Замість традиційного тіста використовується ніжна картопляна основа з яйцем і зеленою цибулею. Таке тісто виходить м’яким і ситним, а ароматна овочева начинка чудово доповнює його смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг

яйце — 1 шт.;

зелена цибуля та сіль — до смаку;

борошно — 200 г і трохи для розкачування;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки та смаження:

капуста — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вода — 50 мл;

сіль, чорний перець і сушений часник — до смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю відварити, розім’яти на пюре й трохи охолодити. Додати яйце, нарізану зелену цибулю, сіль, борошно та розпушувач. Замісити тісто й поставити в холодильник на 20 хвилин. Для начинки обсмажити цибулю з морквою, додати нашатковану капусту, спеції та воду. Тушкувати до м’якості й охолодити. Тісто розділити на чотири частини, кожну розкачати. На одну половину викласти начинку, накрити другою та ретельно защипнути краї. Смажити чебуреки в розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

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