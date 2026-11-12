"Фірмові" чебуреки: потрібно змішати картоплю та 1 яйце
Ua ru
12 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Картопляні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua
Ця страва стане цікавою альтернативою звичайним чебурекам. Замість традиційного тіста використовується ніжна картопляна основа з яйцем і зеленою цибулею. Таке тісто виходить м’яким і ситним, а ароматна овочева начинка чудово доповнює його смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг
- яйце — 1 шт.;
- зелена цибуля та сіль — до смаку;
- борошно — 200 г і трохи для розкачування;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки та смаження:
- капуста — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- вода — 50 мл;
- сіль, чорний перець і сушений часник — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити, розім’яти на пюре й трохи охолодити.
- Додати яйце, нарізану зелену цибулю, сіль, борошно та розпушувач.
- Замісити тісто й поставити в холодильник на 20 хвилин.
- Для начинки обсмажити цибулю з морквою, додати нашатковану капусту, спеції та воду. Тушкувати до м’якості й охолодити.
- Тісто розділити на чотири частини, кожну розкачати.
- На одну половину викласти начинку, накрити другою та ретельно защипнути краї. Смажити чебуреки в розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Читайте також:
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.