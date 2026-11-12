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Головна Смак "Фірмові" чебуреки: потрібно змішати картоплю та 1 яйце

"Фірмові" чебуреки: потрібно змішати картоплю та 1 яйце

Ua ru
12 листопада 2026 21:04
Картопляні чебуреки з капустяною начинкою: незвичайний рецепт без дріжджів Фото: smachnenke.com.ua
Картопляні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва стане цікавою альтернативою звичайним чебурекам. Замість традиційного тіста використовується ніжна картопляна основа з яйцем і зеленою цибулею. Таке тісто виходить м’яким і ситним, а ароматна овочева начинка чудово доповнює його смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг
  • яйце — 1 шт.;
  • зелена цибуля та сіль — до смаку;
  • борошно — 200 г і трохи для розкачування;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки та смаження:

  • капуста — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вода — 50 мл;
  • сіль, чорний перець і сушений часник — до смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити, розім’яти на пюре й трохи охолодити.
  2. Додати яйце, нарізану зелену цибулю, сіль, борошно та розпушувач.
  3. Замісити тісто й поставити в холодильник на 20 хвилин.
  4. Для начинки обсмажити цибулю з морквою, додати нашатковану капусту, спеції та воду. Тушкувати до м’якості й охолодити.
  5. Тісто розділити на чотири частини, кожну розкачати.
  6. На одну половину викласти начинку, накрити другою та ретельно защипнути краї. Смажити чебуреки в розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

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картопля рецепт тісто чебуреки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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