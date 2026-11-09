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Головна Смак Пиріжки "Монастирські": рецепт без яєць та молочних продуктів

Пиріжки "Монастирські": рецепт без яєць та молочних продуктів

Ua ru
9 листопада 2026 14:44
Пиріжки з капустою на рисовому відварі: пісний рецепт без яєць і молока Фото: smachnenke.com.ua
Пиріжки "Монастирські". Фото: smachnenke.com.ua

Такі пиріжки стануть чудовим варіантом для пісного меню або домашнього перекусу. Тісто готується з простих інгредієнтів, добре підходить для смаження, а тушкована капуста з томатною пастою додає начинці насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для рисового відвару):

  • рис — 100 г;
  • вода — 700 мл.

Для тіста:

  • рисовий відвар — 250 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 350–400 г;
  • свіжі дріжджі — 15 г або сухі — 8 г.

Для начинки та смаження:

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  • капуста — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для начинки та смаження.

Спосіб приготування

  1. Рис промити, залити водою та варити до розварювання.
  2. Відвар процідити, відміряти 250 мл і охолодити до теплого стану.
  3. Розчинити в ньому дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин.
  4. Додати сіль, олію й поступово додати борошно.
  5. Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на 1,5 години.
  6. Для начинки обсмажити нарізану цибулю, додати нашатковану капусту й тушкувати до напівготовності.
  7. Покласти томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець. Готувати до м’якості капусти, потім охолодити.
  8. Тісто поділити на 12–14 частин, сформувати кульки та розплескати в палянички.
  9. Викласти начинку, защипнути краї й надати пиріжкам довгастої форми.
  10. Смажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки та готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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