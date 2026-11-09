Пиріжки "Монастирські". Фото: smachnenke.com.ua

Такі пиріжки стануть чудовим варіантом для пісного меню або домашнього перекусу. Тісто готується з простих інгредієнтів, добре підходить для смаження, а тушкована капуста з томатною пастою додає начинці насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться (для рисового відвару):

рис — 100 г;

вода — 700 мл.

Для тіста:

рисовий відвар — 250 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 350–400 г;

свіжі дріжджі — 15 г або сухі — 8 г.

Для начинки та смаження:

Читайте також:

капуста — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

чорний мелений перець — за смаком;

сіль — за смаком;

олія — для начинки та смаження.

Спосіб приготування

Рис промити, залити водою та варити до розварювання. Відвар процідити, відміряти 250 мл і охолодити до теплого стану. Розчинити в ньому дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин. Додати сіль, олію й поступово додати борошно. Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на 1,5 години. Для начинки обсмажити нарізану цибулю, додати нашатковану капусту й тушкувати до напівготовності. Покласти томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець. Готувати до м’якості капусти, потім охолодити. Тісто поділити на 12–14 частин, сформувати кульки та розплескати в палянички. Викласти начинку, защипнути краї й надати пиріжкам довгастої форми. Смажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки та готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.