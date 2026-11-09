Пиріжки "Монастирські": рецепт без яєць та молочних продуктів
Ua ru
9 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пиріжки "Монастирські". Фото: smachnenke.com.ua
Такі пиріжки стануть чудовим варіантом для пісного меню або домашнього перекусу. Тісто готується з простих інгредієнтів, добре підходить для смаження, а тушкована капуста з томатною пастою додає начинці насиченого смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для рисового відвару):
- рис — 100 г;
- вода — 700 мл.
Для тіста:
- рисовий відвар — 250 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- борошно — 350–400 г;
- свіжі дріжджі — 15 г або сухі — 8 г.
Для начинки та смаження:
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- капуста — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сіль — за смаком;
- олія — для начинки та смаження.
Спосіб приготування
- Рис промити, залити водою та варити до розварювання.
- Відвар процідити, відміряти 250 мл і охолодити до теплого стану.
- Розчинити в ньому дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин.
- Додати сіль, олію й поступово додати борошно.
- Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на 1,5 години.
- Для начинки обсмажити нарізану цибулю, додати нашатковану капусту й тушкувати до напівготовності.
- Покласти томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець. Готувати до м’якості капусти, потім охолодити.
- Тісто поділити на 12–14 частин, сформувати кульки та розплескати в палянички.
- Викласти начинку, защипнути краї й надати пиріжкам довгастої форми.
- Смажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки та готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник.
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