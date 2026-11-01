Домашні пиріжки з картоплею: швидке тісто на кефірі без дріжджів

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Такі рум’яні пиріжки виходять м’якими всередині та хрусткими зовні. Їх легко приготувати на обід або перекус із простих продуктів, які зазвичай є під рукою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 350–370 г;

кефір або натуральний йогурт — 250 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 5 г;

цукор — 20 г;

харчова сода — 4 г;

олія — 2–3 ст. л.

Для начинки:

відварена картопля — 600 г;

цибуля — 1 велика шт.;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

кріп або зелена цибуля — за бажанням.

олія — для смаження та змащування рук.

Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистості. Змішати з розім’ятою картоплею, додати сіль, перець і зелень. Охолодити. Кефір змішати з яйцем, сіллю, цукром та олією. Додати борошно із содою й замісити м’яке, трохи липке тісто. Залишити на 10–15 хвилин. Розділити тісто на невеликі кульки, розім’яти в коржики, викласти начинку та защипнути краї. Смажити пиріжки в розігрітій олії на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності. Готові вироби викласти на паперовий рушник і подавати теплими.

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