Домашні пиріжки з картоплею: швидке тісто на кефірі без дріжджів

Пиріжки "Базарні": рецепт моментального тіста на кефірі
Ua ru
1 листопада 2026 15:44
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Такі рум’яні пиріжки виходять м’якими всередині та хрусткими зовні. Їх легко приготувати на обід або перекус із простих продуктів, які зазвичай є під рукою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 350–370 г;
- кефір або натуральний йогурт — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 5 г;
- цукор — 20 г;
- харчова сода — 4 г;
- олія — 2–3 ст. л.
Для начинки:
- відварена картопля — 600 г;
- цибуля — 1 велика шт.;
- олія — 2–3 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- кріп або зелена цибуля — за бажанням.
- олія — для смаження та змащування рук.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистості.
- Змішати з розім’ятою картоплею, додати сіль, перець і зелень. Охолодити.
- Кефір змішати з яйцем, сіллю, цукром та олією.
- Додати борошно із содою й замісити м’яке, трохи липке тісто. Залишити на 10–15 хвилин.
- Розділити тісто на невеликі кульки, розім’яти в коржики, викласти начинку та защипнути краї.
- Смажити пиріжки в розігрітій олії на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності.
- Готові вироби викласти на паперовий рушник і подавати теплими.
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