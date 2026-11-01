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Головна Смак Пиріжки "Базарні": рецепт моментального тіста на кефірі

Пиріжки "Базарні": рецепт моментального тіста на кефірі

Ua ru
1 листопада 2026 15:44
Домашні пиріжки з картоплею: швидке тісто на кефірі без дріжджів
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Такі рум’яні пиріжки виходять м’якими всередині та хрусткими зовні. Їх легко приготувати на обід або перекус із простих продуктів, які зазвичай є під рукою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 350–370 г;
  • кефір або натуральний йогурт — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 5 г;
  • цукор — 20 г;
  • харчова сода — 4 г;
  • олія — 2–3 ст. л.

Для начинки:

  • відварена картопля — 600 г;
  • цибуля — 1 велика шт.;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • кріп або зелена цибуля — за бажанням.
  • олія — для смаження та змащування рук.
рецепт смажених пиріжків з картоплею
Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистості.
  2. Змішати з розім’ятою картоплею, додати сіль, перець і зелень. Охолодити.
  3. Кефір змішати з яйцем, сіллю, цукром та олією.
  4. Додати борошно із содою й замісити м’яке, трохи липке тісто. Залишити на 10–15 хвилин.
  5. Розділити тісто на невеликі кульки, розім’яти в коржики, викласти начинку та защипнути краї.
  6. Смажити пиріжки в розігрітій олії на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яності.
  7. Готові вироби викласти на паперовий рушник і подавати теплими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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