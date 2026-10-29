Пиріжки з курячим фаршем. Фото: кадр з відео

Замість того щоб ліпити кожен пиріжок окремо, достатньо сформувати рулетики з начинкою та нарізати їх на порційні шматочки. Це зручний варіант для сімейного обіду, вечері або перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для м’ясної начинки):

курячий фарш — 600 г;

сметана — 2 ст. л.;

сіль і спеції — до смаку.

Для грибної начинки:

гриби — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 20 г;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

рослинна олія — для смаження.

Для тіста:

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готове листкове дріжджове тісто — 3 листи;

яєчний жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

твердий сир — для посипання.

Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати курячий фарш зі сметаною, сіллю та спеціями. Гриби нарізати пластинками, цибулю подрібнити й обсмажити на олії. Додати гриби, готувати до випаровування рідини, наприкінці покласти вершкове масло, сіль і перець. Тісто трохи розкачати, викласти фарш і грибну начинку, рівномірно розподілити та згорнути рулетиками. Защипнути краї, нарізати кожен рулет на три частини й викласти на деко з пергаментом. Змішати жовток із молоком, змастити пиріжки та посипати тертим сиром. Випікати при температурі 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки й повної готовності начинки.

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