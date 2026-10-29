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Головна Смак Ці пиріжки ліпити не потрібно: знадобиться 600 г курячого фаршу

Ці пиріжки ліпити не потрібно: знадобиться 600 г курячого фаршу

Ua ru
29 жовтня 2026 15:04
Листкові пиріжки з куркою та грибами: соковита начинка й рум’яна скоринка Фото: кадр з відео
Пиріжки з курячим фаршем. Фото: кадр з відео

Замість того щоб ліпити кожен пиріжок окремо, достатньо сформувати рулетики з начинкою та нарізати їх на порційні шматочки. Це зручний варіант для сімейного обіду, вечері або перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для м’ясної начинки):

  • курячий фарш — 600 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сіль і спеції — до смаку.

Для грибної начинки:

  • гриби — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • рослинна олія — для смаження.

Для тіста:

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  • готове листкове дріжджове тісто — 3 листи;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • твердий сир — для посипання.
рецепт пиріжків з курячим фаршем
Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Змішати курячий фарш зі сметаною, сіллю та спеціями.
  2. Гриби нарізати пластинками, цибулю подрібнити й обсмажити на олії.
  3. Додати гриби, готувати до випаровування рідини, наприкінці покласти вершкове масло, сіль і перець.
  4. Тісто трохи розкачати, викласти фарш і грибну начинку, рівномірно розподілити та згорнути рулетиками.
  5. Защипнути краї, нарізати кожен рулет на три частини й викласти на деко з пергаментом.
  6. Змішати жовток із молоком, змастити пиріжки та посипати тертим сиром.
  7. Випікати при температурі 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки й повної готовності начинки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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