Ці пиріжки ліпити не потрібно: знадобиться 600 г курячого фаршу
Ua ru
29 жовтня 2026 15:04
Фото: кадр з відео
Пиріжки з курячим фаршем. Фото: кадр з відео
Замість того щоб ліпити кожен пиріжок окремо, достатньо сформувати рулетики з начинкою та нарізати їх на порційні шматочки. Це зручний варіант для сімейного обіду, вечері або перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для м’ясної начинки):
- курячий фарш — 600 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль і спеції — до смаку.
Для грибної начинки:
- гриби — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Для тіста:
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- яєчний жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- твердий сир — для посипання.
Спосіб приготування
- Змішати курячий фарш зі сметаною, сіллю та спеціями.
- Гриби нарізати пластинками, цибулю подрібнити й обсмажити на олії.
- Додати гриби, готувати до випаровування рідини, наприкінці покласти вершкове масло, сіль і перець.
- Тісто трохи розкачати, викласти фарш і грибну начинку, рівномірно розподілити та згорнути рулетиками.
- Защипнути краї, нарізати кожен рулет на три частини й викласти на деко з пергаментом.
- Змішати жовток із молоком, змастити пиріжки та посипати тертим сиром.
- Випікати при температурі 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки й повної готовності начинки.
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