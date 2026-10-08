Полтавські пишки з сиром: м’яка домашня випічка на дріжджовому тісті

Полтавські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні пиріжки мають ніжне тісто та апетитну золотисту скоринку. Гаряча випічка доповнюється тертим сиром і зеленою цибулею, які чудово підкреслюють смак свіжої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

тепла вода — 200 мл.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 6 г;

борошно — 450–500 г;

олія — для обсмажування;

твердий сир — за смаком;

зелена цибуля — за смаком.

Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати теплу воду з майонезом, сіллю, цукром і сухими дріжджами. Поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто. Накрити його плівкою й залишити в теплому місці на 1–1,5 години. Розділити тісто на порції, сформувати кульки та залишити під плівкою ще на 10 хвилин. Злегка розплющити кожну заготовку руками та обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки. Гарячі пишки посипати тертим твердим сиром і дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подати теплими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.