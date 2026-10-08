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Головна Смак Не біляші і не чебуреки: полтавські пиріжки про які мало хто знає

Не біляші і не чебуреки: полтавські пиріжки про які мало хто знає

Ua ru
8 жовтня 2026 21:44
Полтавські пишки з сиром: м’яка домашня випічка на дріжджовому тісті
Полтавські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні пиріжки мають ніжне тісто та апетитну золотисту скоринку. Гаряча випічка доповнюється тертим сиром і зеленою цибулею, які чудово підкреслюють смак свіжої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • тепла вода — 200 мл.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі — 6 г;
  • борошно — 450–500 г;
  • олія — для обсмажування;
  • твердий сир — за смаком;
  • зелена цибуля — за смаком.
рецепт смажених пиріжків з сиром
Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати теплу воду з майонезом, сіллю, цукром і сухими дріжджами.
  2. Поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто.
  3. Накрити його плівкою й залишити в теплому місці на 1–1,5 години.
  4. Розділити тісто на порції, сформувати кульки та залишити під плівкою ще на 10 хвилин.
  5. Злегка розплющити кожну заготовку руками та обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Гарячі пишки посипати тертим твердим сиром і дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подати теплими.

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сир випічка тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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