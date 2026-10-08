Полтавські пишки з сиром: м’яка домашня випічка на дріжджовому тісті

Не біляші і не чебуреки: полтавські пиріжки про які мало хто знає
Ua ru
8 жовтня 2026 21:44
Полтавські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua
Ці домашні пиріжки мають ніжне тісто та апетитну золотисту скоринку. Гаряча випічка доповнюється тертим сиром і зеленою цибулею, які чудово підкреслюють смак свіжої випічки.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- тепла вода — 200 мл.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі — 6 г;
- борошно — 450–500 г;
- олія — для обсмажування;
- твердий сир — за смаком;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування
- Змішати теплу воду з майонезом, сіллю, цукром і сухими дріжджами.
- Поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто.
- Накрити його плівкою й залишити в теплому місці на 1–1,5 години.
- Розділити тісто на порції, сформувати кульки та залишити під плівкою ще на 10 хвилин.
- Злегка розплющити кожну заготовку руками та обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Гарячі пишки посипати тертим твердим сиром і дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подати теплими.
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