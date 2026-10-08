Полтавские пишки с творогом: нежная домашняя выпечка на дрожжевом тесте

Полтавские пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние пирожки отличаются нежным тестом и аппетитной золотистой корочкой. Горячая выпечка дополняется тертым сыром и зеленым луком, которые прекрасно подчеркивают вкус свежей выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплая вода — 200 мл;

майонез — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 6 г;

мука — 450–500 г;

растительное масло — для обжаривания;

твёрдый сыр — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу.

Пирожки с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплую воду с майонезом, солью, сахаром и сухими дрожжами. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Накрыть его пленкой и оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа. Разделить тесто на порции, сформировать шарики и оставить под пленкой еще на 10 минут. Слегка приплюснуть каждую заготовку руками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Горячие пишки посыпать тёртым твёрдым сыром и мелко нарезанным зелёным луком. Подавать теплыми.

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