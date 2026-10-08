Полтавские пишки с творогом: нежная домашняя выпечка на дрожжевом тесте

Не беляши и не чебуреки: полтавские пирожки, о которых мало кто знает
Ua ru
8 октября 2026 21:44
Полтавские пирожки. Фото: gospodynka.com.ua
Эти домашние пирожки отличаются нежным тестом и аппетитной золотистой корочкой. Горячая выпечка дополняется тертым сыром и зеленым луком, которые прекрасно подчеркивают вкус свежей выпечки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- теплая вода — 200 мл;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 6 г;
- мука — 450–500 г;
- растительное масло — для обжаривания;
- твёрдый сыр — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешать теплую воду с майонезом, солью, сахаром и сухими дрожжами.
- Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто.
- Накрыть его пленкой и оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа.
- Разделить тесто на порции, сформировать шарики и оставить под пленкой еще на 10 минут.
- Слегка приплюснуть каждую заготовку руками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Горячие пишки посыпать тёртым твёрдым сыром и мелко нарезанным зелёным луком. Подавать теплыми.
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