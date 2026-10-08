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Главная Вкус Не беляши и не чебуреки: полтавские пирожки, о которых мало кто знает

Не беляши и не чебуреки: полтавские пирожки, о которых мало кто знает

Ua ru
8 октября 2026 21:44
Полтавские пишки с творогом: нежная домашняя выпечка на дрожжевом тесте
Полтавские пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние пирожки отличаются нежным тестом и аппетитной золотистой корочкой. Горячая выпечка дополняется тертым сыром и зеленым луком, которые прекрасно подчеркивают вкус свежей выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • теплая вода — 200 мл;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сухие дрожжи — 6 г;
  • мука — 450–500 г;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • твёрдый сыр — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу.
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Пирожки с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплую воду с майонезом, солью, сахаром и сухими дрожжами.
  2. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто.
  3. Накрыть его пленкой и оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа.
  4. Разделить тесто на порции, сформировать шарики и оставить под пленкой еще на 10 минут.
  5. Слегка приплюснуть каждую заготовку руками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Горячие пишки посыпать тёртым твёрдым сыром и мелко нарезанным зелёным луком. Подавать теплыми.

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сыр выпечка тесто пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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