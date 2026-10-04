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Главная Вкус Тесто "Водолаз": опустить в воду, и пирожки получатся пышными, как пух

Тесто "Водолаз": опустить в воду, и пирожки получатся пышными, как пух

Ua ru
4 октября 2026 03:04
Дрожжевое тесто «Водолаз»: пышные пирожки без долгого ожидания
Тесто для выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Это тесто получается эластичным, нежным и хорошо удерживает начинку. Благодаря необычному способу приготовления примерно через 30–40 минут оно уже готово к формовке пирожков.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл;
  • прессованные дрожжи — 20 г;
  • сахар — 75 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт., один желток для смазывания;
  • сливочное масло — 40 г;
  • растительное масло — 30 мл;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — примерно 600 г;
  • начинка — по вашему вкусу;
  • растительное масло — для смазывания теста и пакета.
рецепт тіста водолаз
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нагреть молоко до 35–40 °C, добавить дрожжи, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешать и оставить на несколько минут.
  2. Смешать яйцо и белок второго яйца с солью, оставшимся сахаром, ванильным сахаром, мягким маслом и частью растительного масла.
  3. Добавить дрожжевую смесь, постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. В конце влить оставшееся растительное масло и хорошо вымесить.
  4. Смазать тесто растительным маслом, положить в пищевой пакет и плотно закрыть.
  5. Поместить пакет в воду температурой 30–35 °C на 30–40 минут, время от времени осторожно переворачивая.
  6. Достать тесто, слегка обмять и разделить на кусочки примерно по 50 г.
  7. Сформировать шарики, накрыть и оставить на 10 минут.
  8. Сформировать пирожки с начинкой, выложить на противень с пергаментом и оставить примерно на 30 минут.
  9. Смазать желтком и выпекать при 180 °C около 18–20 минут до появления румяной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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