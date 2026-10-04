Дрожжевое тесто «Водолаз»: пышные пирожки без долгого ожидания

Тесто "Водолаз": опустить в воду, и пирожки получатся пышными, как пух
Ua ru
4 октября 2026 03:04
Тесто для выпечки. Фото: smachnenke.com.ua
Это тесто получается эластичным, нежным и хорошо удерживает начинку. Благодаря необычному способу приготовления примерно через 30–40 минут оно уже готово к формовке пирожков.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- молоко — 200 мл;
- прессованные дрожжи — 20 г;
- сахар — 75 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт., один желток для смазывания;
- сливочное масло — 40 г;
- растительное масло — 30 мл;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — примерно 600 г;
- начинка — по вашему вкусу;
- растительное масло — для смазывания теста и пакета.
Способ приготовления
- Нагреть молоко до 35–40 °C, добавить дрожжи, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешать и оставить на несколько минут.
- Смешать яйцо и белок второго яйца с солью, оставшимся сахаром, ванильным сахаром, мягким маслом и частью растительного масла.
- Добавить дрожжевую смесь, постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. В конце влить оставшееся растительное масло и хорошо вымесить.
- Смазать тесто растительным маслом, положить в пищевой пакет и плотно закрыть.
- Поместить пакет в воду температурой 30–35 °C на 30–40 минут, время от времени осторожно переворачивая.
- Достать тесто, слегка обмять и разделить на кусочки примерно по 50 г.
- Сформировать шарики, накрыть и оставить на 10 минут.
- Сформировать пирожки с начинкой, выложить на противень с пергаментом и оставить примерно на 30 минут.
- Смазать желтком и выпекать при 180 °C около 18–20 минут до появления румяной корочки.
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