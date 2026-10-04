Дріжджове тісто Водолаз: пишні пиріжки без довгого очікування

Тісто "Водолаз": опустити в воду й пиріжки пишні, як пух
Ua ru
4 жовтня 2026 03:04
Тісто для випічки. Фото: smachnenke.com.ua
Це тісто виходить еластичним, ніжним і добре тримає начинку. Завдяки незвичайному способу вистоювання приблизно через 30–40 хвилин воно вже готове до формування пиріжків.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл.;
- дріжджі пресовані — 20 г;
- цукор — 75 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт., один жовток для змащування;
- вершкове масло — 40 г;
- олія — 30 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — приблизно 600 г;
- начинка — на ваш смак;
- олія — для змащування тіста та пакета.
Спосіб приготування
- Підігріти молоко до 35–40 °C, додати дріжджі, 1 ч. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати й залишити на кілька хвилин.
- Змішати яйце та білок другого яйця із сіллю, рештою цукру, ванільним цукром, м’яким маслом і частиною олії.
- Додати дріжджову суміш, поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Наприкінці влити решту олії та добре вимісити.
- Змастити тісто олією, покласти в харчовий пакет і щільно закрити.
- Помістити пакет у воду температурою 30–35 °C на 30–40 хвилин, час від часу обережно перевертаючи.
- Дістати тісто, злегка обім’яти та поділити на шматочки приблизно по 50 г.
- Сформувати кульки, накрити й залишити на 10 хвилин.
- Сформувати пиріжки з начинкою, викласти на деко з пергаментом і залишити приблизно на 30 хвилин.
- Змастити жовтком та випікати при 180 °C близько 18–20 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Читайте також:
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.