Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Тісто "Водолаз": опустити в воду й пиріжки пишні, як пух

Тісто "Водолаз": опустити в воду й пиріжки пишні, як пух

Ua ru
4 жовтня 2026 03:04
Дріжджове тісто Водолаз: пишні пиріжки без довгого очікування
Тісто для випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто виходить еластичним, ніжним і добре тримає начинку. Завдяки незвичайному способу вистоювання приблизно через 30–40 хвилин воно вже готове до формування пиріжків.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • дріжджі пресовані — 20 г;
  • цукор — 75 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт., один жовток для змащування;
  • вершкове масло — 40 г;
  • олія — 30 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — приблизно 600 г;
  • начинка — на ваш смак;
  • олія — для змащування тіста та пакета.
рецепт тіста водолаз
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Підігріти молоко до 35–40 °C, додати дріжджі, 1 ч. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати й залишити на кілька хвилин.
  2. Змішати яйце та білок другого яйця із сіллю, рештою цукру, ванільним цукром, м’яким маслом і частиною олії.
  3. Додати дріжджову суміш, поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Наприкінці влити решту олії та добре вимісити.
  4. Змастити тісто олією, покласти в харчовий пакет і щільно закрити.
  5. Помістити пакет у воду температурою 30–35 °C на 30–40 хвилин, час від часу обережно перевертаючи.
  6. Дістати тісто, злегка обім’яти та поділити на шматочки приблизно по 50 г.
  7. Сформувати кульки, накрити й залишити на 10 хвилин.
  8. Сформувати пиріжки з начинкою, викласти на деко з пергаментом і залишити приблизно на 30 хвилин.
  9. Змастити жовтком та випікати при 180 °C близько 18–20 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт випічка тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації