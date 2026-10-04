Дріжджове тісто Водолаз: пишні пиріжки без довгого очікування

Тісто для випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто виходить еластичним, ніжним і добре тримає начинку. Завдяки незвичайному способу вистоювання приблизно через 30–40 хвилин воно вже готове до формування пиріжків.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

дріжджі пресовані — 20 г;

цукор — 75 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт., один жовток для змащування;

вершкове масло — 40 г;

олія — 30 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — приблизно 600 г;

начинка — на ваш смак;

олія — для змащування тіста та пакета.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Підігріти молоко до 35–40 °C, додати дріжджі, 1 ч. л. цукру та 2 ст. л. борошна. Перемішати й залишити на кілька хвилин. Змішати яйце та білок другого яйця із сіллю, рештою цукру, ванільним цукром, м’яким маслом і частиною олії. Додати дріжджову суміш, поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Наприкінці влити решту олії та добре вимісити. Змастити тісто олією, покласти в харчовий пакет і щільно закрити. Помістити пакет у воду температурою 30–35 °C на 30–40 хвилин, час від часу обережно перевертаючи. Дістати тісто, злегка обім’яти та поділити на шматочки приблизно по 50 г. Сформувати кульки, накрити й залишити на 10 хвилин. Сформувати пиріжки з начинкою, викласти на деко з пергаментом і залишити приблизно на 30 хвилин. Змастити жовтком та випікати при 180 °C близько 18–20 хвилин до рум’яної скоринки.

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