Эти пирожки не нужно лепить: понадобится 600 г куриного фарша
Ua ru
29 октября 2026 15:04
Фото: кадр из видео
Пирожки с куриным фаршем. Фото: кадр из видео
Вместо того чтобы лепить каждый пирожок по отдельности, достаточно сформировать рулетики с начинкой и нарезать их на порционные кусочки. Это удобный вариант для семейного обеда, ужина или перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для мясной начинки):
- куриный фарш — 600 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль и специи — по вкусу.
Для грибной начинки:
- грибы — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для теста:
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- готовое слоеное дрожжевое тесто — 3 листа;
- яичный желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- твёрдый сыр — для посыпки.
Способ приготовления
- Смешать куриный фарш со сметаной, солью и специями.
- Грибы нарезать пластинками, лук измельчить и обжарить на растительном масле.
- Добавить грибы, готовить до испарения жидкости, в конце положить сливочное масло, соль и перец.
- Тесто немного раскатать, выложить фарш и грибную начинку, равномерно распределить и свернуть рулетиками.
- Защипнуть края, нарезать каждый рулет на три части и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Смешать желток с молоком, смазать пирожки и посыпать тёртым сыром.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки и полной готовности начинки.
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