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Главная Вкус Эти пирожки не нужно лепить: понадобится 600 г куриного фарша

Эти пирожки не нужно лепить: понадобится 600 г куриного фарша

Ua ru
29 октября 2026 15:04
Слоеные пирожки с курицей и грибами: сочная начинка и румяная корочка Фото: кадр из видео
Пирожки с куриным фаршем. Фото: кадр из видео

Вместо того чтобы лепить каждый пирожок по отдельности, достаточно сформировать рулетики с начинкой и нарезать их на порционные кусочки. Это удобный вариант для семейного обеда, ужина или перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для мясной начинки):

  • куриный фарш — 600 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль и специи — по вкусу.

Для грибной начинки:

  • грибы — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для теста:

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  • готовое слоеное дрожжевое тесто — 3 листа;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • твёрдый сыр — для посыпки.
рецепт пиріжків з курячим фаршем
Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать куриный фарш со сметаной, солью и специями.
  2. Грибы нарезать пластинками, лук измельчить и обжарить на растительном масле.
  3. Добавить грибы, готовить до испарения жидкости, в конце положить сливочное масло, соль и перец.
  4. Тесто немного раскатать, выложить фарш и грибную начинку, равномерно распределить и свернуть рулетиками.
  5. Защипнуть края, нарезать каждый рулет на три части и выложить на противень, застеленный пергаментом.
  6. Смешать желток с молоком, смазать пирожки и посыпать тёртым сыром.
  7. Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки и полной готовности начинки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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