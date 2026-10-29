Пирожки с куриным фаршем. Фото: кадр из видео

Вместо того чтобы лепить каждый пирожок по отдельности, достаточно сформировать рулетики с начинкой и нарезать их на порционные кусочки. Это удобный вариант для семейного обеда, ужина или перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится (для мясной начинки):

куриный фарш — 600 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль и специи — по вкусу.

Для грибной начинки:

грибы — 300 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для теста:

Читайте также:

готовое слоеное дрожжевое тесто — 3 листа;

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

твёрдый сыр — для посыпки.

Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать куриный фарш со сметаной, солью и специями. Грибы нарезать пластинками, лук измельчить и обжарить на растительном масле. Добавить грибы, готовить до испарения жидкости, в конце положить сливочное масло, соль и перец. Тесто немного раскатать, выложить фарш и грибную начинку, равномерно распределить и свернуть рулетиками. Защипнуть края, нарезать каждый рулет на три части и выложить на противень, застеленный пергаментом. Смешать желток с молоком, смазать пирожки и посыпать тёртым сыром. Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки и полной готовности начинки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.