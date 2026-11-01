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Главная Вкус Пирожки "Базарные": рецепт быстрого теста на кефире

Пирожки "Базарные": рецепт быстрого теста на кефире

Ua ru
1 ноября 2026 15:44
Домашние пирожки с картошкой: быстрое тесто на кефире без дрожжей
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Такие румяные пирожки получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи. Их легко приготовить на обед или перекус из простых продуктов, которые обычно есть под рукой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 350–370 г;
  • кефир или натуральный йогурт — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 5 г;
  • сахар — 20 г;
  • пищевая сода — 4 г;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.

Для начинки:

  • отварной картофель — 600 г;
  • лук — 1 крупная головка;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп или зеленый лук — по желанию.
  • растительное масло — для жарки и смазывания рук.
рецепт смажених пиріжків з картоплею
Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
  2. Смешать с размятым картофелем, добавить соль, перец и зелень. Остудить.
  3. Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и маслом.
  4. Добавить муку с содой и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Оставить на 10–15 минут.
  5. Разделить тесто на небольшие шарики, раскатать в лепешки, выложить начинку и защепнуть края.
  6. Жарить пирожки в разогретом масле на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности.
  7. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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