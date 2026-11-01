Домашние пирожки с картошкой: быстрое тесто на кефире без дрожжей

Пирожки "Базарные": рецепт быстрого теста на кефире
Ua ru
1 ноября 2026 15:44
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Такие румяные пирожки получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи. Их легко приготовить на обед или перекус из простых продуктов, которые обычно есть под рукой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 350–370 г;
- кефир или натуральный йогурт — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 5 г;
- сахар — 20 г;
- пищевая сода — 4 г;
- растительное масло — 2–3 ст. л.
Для начинки:
- отварной картофель — 600 г;
- лук — 1 крупная головка;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- укроп или зеленый лук — по желанию.
- растительное масло — для жарки и смазывания рук.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
- Смешать с размятым картофелем, добавить соль, перец и зелень. Остудить.
- Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и маслом.
- Добавить муку с содой и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Оставить на 10–15 минут.
- Разделить тесто на небольшие шарики, раскатать в лепешки, выложить начинку и защепнуть края.
- Жарить пирожки в разогретом масле на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности.
- Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.
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