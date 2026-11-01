Домашние пирожки с картошкой: быстрое тесто на кефире без дрожжей

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Такие румяные пирожки получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи. Их легко приготовить на обед или перекус из простых продуктов, которые обычно есть под рукой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 350–370 г;

кефир или натуральный йогурт — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 5 г;

сахар — 20 г;

пищевая сода — 4 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Для начинки:

отварной картофель — 600 г;

лук — 1 крупная головка;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

укроп или зеленый лук — по желанию.

растительное масло — для жарки и смазывания рук.

Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Смешать с размятым картофелем, добавить соль, перец и зелень. Остудить. Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и маслом. Добавить муку с содой и замесить мягкое, слегка липкое тесто. Оставить на 10–15 минут. Разделить тесто на небольшие шарики, раскатать в лепешки, выложить начинку и защепнуть края. Жарить пирожки в разогретом масле на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.

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