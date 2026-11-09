Пирожки "Монастырские". Фото: smachnenke.com.ua

Такие пирожки станут отличным вариантом для постного меню или домашнего перекуса. Тесто готовится из простых ингредиентов, хорошо подходит для жарки, а тушеная капуста с томатной пастой придает начинке насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для рисового отвара):

рис — 100 г;

вода — 700 мл.

Для теста:

рисовый отвар — 250 мл;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 350–400 г;

свежие дрожжи — 15 г или сухие — 8 г.

Для начинки и жарки:

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капуста — 300 г;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

черный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло — для начинки и жарки.

Способ приготовления

Рис промыть, залить водой и варить до готовности. Отвар процедить, отмерить 250 мл и остудить до тёплого состояния. Растворить в нем дрожжи и сахар, оставить на 15 минут. Добавить соль, масло и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на 1,5 часа. Для начинки обжарить нарезанный лук, добавить нашинкованную капусту и тушить до полуготовности. Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Готовить до мягкости капусты, затем остудить. Тесто разделить на 12–14 частей, сформировать шарики и расплющить в лепешки. Выложить начинку, защипнуть края и придать пирожкам продолговатую форму. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.

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