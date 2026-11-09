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Главная Вкус Пирожки "Монастырские": рецепт без яиц и молочных продуктов

Пирожки "Монастырские": рецепт без яиц и молочных продуктов

Ua ru
9 ноября 2026 14:44
Пирожки с капустой на рисовом отваре: постный рецепт без яиц и молока Фото: smachnenke.com.ua
Пирожки "Монастырские". Фото: smachnenke.com.ua

Такие пирожки станут отличным вариантом для постного меню или домашнего перекуса. Тесто готовится из простых ингредиентов, хорошо подходит для жарки, а тушеная капуста с томатной пастой придает начинке насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для рисового отвара):

  • рис — 100 г;
  • вода — 700 мл.

Для теста:

  • рисовый отвар — 250 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 350–400 г;
  • свежие дрожжи — 15 г или сухие — 8 г.

Для начинки и жарки:

Читайте также:
  • капуста — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для начинки и жарки.

Способ приготовления

  1. Рис промыть, залить водой и варить до готовности.
  2. Отвар процедить, отмерить 250 мл и остудить до тёплого состояния.
  3. Растворить в нем дрожжи и сахар, оставить на 15 минут.
  4. Добавить соль, масло и постепенно всыпать муку.
  5. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на 1,5 часа.
  6. Для начинки обжарить нарезанный лук, добавить нашинкованную капусту и тушить до полуготовности.
  7. Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Готовить до мягкости капусты, затем остудить.
  8. Тесто разделить на 12–14 частей, сформировать шарики и расплющить в лепешки.
  9. Выложить начинку, защипнуть края и придать пирожкам продолговатую форму.
  10. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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