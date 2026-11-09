Пирожки "Монастырские": рецепт без яиц и молочных продуктов
Ua ru
9 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пирожки "Монастырские". Фото: smachnenke.com.ua
Такие пирожки станут отличным вариантом для постного меню или домашнего перекуса. Тесто готовится из простых ингредиентов, хорошо подходит для жарки, а тушеная капуста с томатной пастой придает начинке насыщенный вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для рисового отвара):
- рис — 100 г;
- вода — 700 мл.
Для теста:
- рисовый отвар — 250 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 350–400 г;
- свежие дрожжи — 15 г или сухие — 8 г.
Для начинки и жарки:
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- капуста — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для начинки и жарки.
Способ приготовления
- Рис промыть, залить водой и варить до готовности.
- Отвар процедить, отмерить 250 мл и остудить до тёплого состояния.
- Растворить в нем дрожжи и сахар, оставить на 15 минут.
- Добавить соль, масло и постепенно всыпать муку.
- Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на 1,5 часа.
- Для начинки обжарить нарезанный лук, добавить нашинкованную капусту и тушить до полуготовности.
- Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Готовить до мягкости капусты, затем остудить.
- Тесто разделить на 12–14 частей, сформировать шарики и расплющить в лепешки.
- Выложить начинку, защипнуть края и придать пирожкам продолговатую форму.
- Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце.
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