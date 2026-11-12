"Фирменные" чебуреки: нужно смешать картофель и 1 яйцо
Ua ru
12 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Картофельные чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua
Это блюдо станет интересной альтернативой обычным чебурекам. Вместо традиционного теста используется нежная картофельная основа с яйцом и зеленым луком. Такое тесто получается мягким и сытным, а ароматная овощная начинка прекрасно дополняет его вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 1 кг
- яйцо — 1 шт.;
- зеленый лук и соль — по вкусу;
- мука — 200 г и немного для раскатки;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки и жарки:
- капуста — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 50 мл;
- соль, черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель отварить, размять в пюре и немного остудить.
- Добавить яйцо, нарезанный зеленый лук, соль, муку и разрыхлитель.
- Замесить тесто и поставить в холодильник на 20 минут.
- Для начинки обжарить лук с морковью, добавить нашинкованную капусту, специи и воду. Тушить до мягкости и остудить.
- Тесто разделить на четыре части, каждую раскатать.
- На одну половину выложить начинку, накрыть второй и тщательно защипнуть края. Жарить чебуреки в разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
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