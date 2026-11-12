Картофельные чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо станет интересной альтернативой обычным чебурекам. Вместо традиционного теста используется нежная картофельная основа с яйцом и зеленым луком. Такое тесто получается мягким и сытным, а ароматная овощная начинка прекрасно дополняет его вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

картофель — 1 кг

яйцо — 1 шт.;

зеленый лук и соль — по вкусу;

мука — 200 г и немного для раскатки;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки и жарки:

капуста — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

вода — 50 мл;

соль, черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель отварить, размять в пюре и немного остудить. Добавить яйцо, нарезанный зеленый лук, соль, муку и разрыхлитель. Замесить тесто и поставить в холодильник на 20 минут. Для начинки обжарить лук с морковью, добавить нашинкованную капусту, специи и воду. Тушить до мягкости и остудить. Тесто разделить на четыре части, каждую раскатать. На одну половину выложить начинку, накрыть второй и тщательно защипнуть края. Жарить чебуреки в разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.