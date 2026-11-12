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Главная Вкус "Фирменные" чебуреки: нужно смешать картофель и 1 яйцо

"Фирменные" чебуреки: нужно смешать картофель и 1 яйцо

Ua ru
12 ноября 2026 21:04
Картофельные чебуреки с капустной начинкой: необычный рецепт без дрожжей Фото: smachnenke.com.ua
Картофельные чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо станет интересной альтернативой обычным чебурекам. Вместо традиционного теста используется нежная картофельная основа с яйцом и зеленым луком. Такое тесто получается мягким и сытным, а ароматная овощная начинка прекрасно дополняет его вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг
  • яйцо — 1 шт.;
  • зеленый лук и соль — по вкусу;
  • мука — 200 г и немного для раскатки;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки и жарки:

  • капуста — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 50 мл;
  • соль, черный перец и сушеный чеснок — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

  1. Картофель отварить, размять в пюре и немного остудить.
  2. Добавить яйцо, нарезанный зеленый лук, соль, муку и разрыхлитель.
  3. Замесить тесто и поставить в холодильник на 20 минут.
  4. Для начинки обжарить лук с морковью, добавить нашинкованную капусту, специи и воду. Тушить до мягкости и остудить.
  5. Тесто разделить на четыре части, каждую раскатать.
  6. На одну половину выложить начинку, накрыть второй и тщательно защипнуть края. Жарить чебуреки в разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

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картошка рецепт тесто чебуреки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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