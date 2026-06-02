Французький весняний салат з редискою: рецепт для схуднення
Дата публікації: 2 червня 2026 12:04
Цей салат — ідеальне поєднання простоти та користі. Хрустка редиска, ніжний сир і легка сметанна заправка створюють свіжу страву, яка чудово підходить для легкого обіду або вечері без зайвих калорій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Chef Alexine, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 200–250 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кисломолочний сир — 150 г;
- сметана — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску добре промити та нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Зелену цибулю дрібно посікти.
- У мисці з’єднати редиску, цибулю та кисломолочний сир.
- Додати сметану, трохи посолити й обережно перемішати до однорідності.
- Подавати одразу після приготування, поки салат залишається свіжим і хрустким.
