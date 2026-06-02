Французький весняний салат з редискою: рецепт для схуднення

Французький весняний салат з редискою. Фото: кадр з відео

Цей салат — ідеальне поєднання простоти та користі. Хрустка редиска, ніжний сир і легка сметанна заправка створюють свіжу страву, яка чудово підходить для легкого обіду або вечері без зайвих калорій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Chef Alexine, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 200–250 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

кисломолочний сир — 150 г;

сметана — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Салат у склянках. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску добре промити та нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Зелену цибулю дрібно посікти. У мисці з’єднати редиску, цибулю та кисломолочний сир. Додати сметану, трохи посолити й обережно перемішати до однорідності. Подавати одразу після приготування, поки салат залишається свіжим і хрустким.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".