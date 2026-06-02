Французький весняний салат з редискою: рецепт для схуднення

Французький весняний салат з редискою: рецепт для схуднення

Дата публікації: 2 червня 2026 12:04
Цей салат — ідеальне поєднання простоти та користі. Хрустка редиска, ніжний сир і легка сметанна заправка створюють свіжу страву, яка чудово підходить для легкого обіду або вечері без зайвих калорій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Chef Alexine, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • редиска — 200–250 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кисломолочний сир — 150 г;
  • сметана — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком.
Салат у склянках. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску добре промити та нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Зелену цибулю дрібно посікти.
  2. У мисці з’єднати редиску, цибулю та кисломолочний сир.
  3. Додати сметану, трохи посолити й обережно перемішати до однорідності.
  4. Подавати одразу після приготування, поки салат залишається свіжим і хрустким.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
