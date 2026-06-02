Главная Вкус Французский весенний салат с редисом: рецепт для похудения

Французский весенний салат с редисом: рецепт для похудения

Дата публикации 2 июня 2026 12:04
Французский весенний салат с редисом. Фото: кадр из видео

Этот салат — идеальное сочетание простоты и пользы. Хрустящий редис, нежный сыр и легкая сметанная заправка создают свежее блюдо, которое прекрасно подходит для легкого обеда или ужина без лишних калорий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Chef Alexine, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 200-250 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • творог — 150 г;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з редискою та сметаною
Салат в стаканах. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис хорошо промыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Зеленый лук мелко порубить.
  2. В миске соединить редис, лук и творог.
  3. Добавить сметану, немного посолить и осторожно перемешать до однородности.
  4. Подавать сразу после приготовления, пока салат остается свежим и хрустящим.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
