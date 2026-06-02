Французский весенний салат с редисом: рецепт для похудения
Дата публикации 2 июня 2026 12:04
Этот салат — идеальное сочетание простоты и пользы. Хрустящий редис, нежный сыр и легкая сметанная заправка создают свежее блюдо, которое прекрасно подходит для легкого обеда или ужина без лишних калорий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Chef Alexine, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 200-250 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- творог — 150 г;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис хорошо промыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Зеленый лук мелко порубить.
- В миске соединить редис, лук и творог.
- Добавить сметану, немного посолить и осторожно перемешать до однородности.
- Подавать сразу после приготовления, пока салат остается свежим и хрустящим.
