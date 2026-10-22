Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: ситний сніданок без духовки

Гарбуз + яйця + сир: рецепт на сніданок за 10 хвилин
Ua ru
22 жовтня 2026 05:04
Гарбузова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться приготувати щось смачне з гарбуза на сніданок, спробуйте цей домашній пиріг. Усі інгредієнти легко поєднати в одній мисці, а подавати готову страву можна зі сметаною та свіжою зеленню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- сметана — 140 г;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — ⅓ ч. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- олія — для змащування сковороди.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Так само натерти сир, додати яйця, сметану та сіль.
- Перемішати, додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Сковороду з товстим дном злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти гарбузову масу.
- Накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні приблизно 35 хвилин.
- Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки й обсмажувати під кришкою ще близько 5 хвилин, до золотистої скоринки та готовності середини.
- Трохи охолодити, нарізати порційними шматочками й подавати зі сметаною або зеленню.
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