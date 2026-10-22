Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Гарбуз + яйця + сир: рецепт на сніданок за 10 хвилин

Гарбуз + яйця + сир: рецепт на сніданок за 10 хвилин

Ua ru
22 жовтня 2026 05:04
Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: ситний сніданок без духовки
Гарбузова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось смачне з гарбуза на сніданок, спробуйте цей домашній пиріг. Усі інгредієнти легко поєднати в одній мисці, а подавати готову страву можна зі сметаною та свіжою зеленню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 80 г;
  • сметана — 140 г;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — ⅓ ч. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • олія — для змащування сковороди.
рецепт з гарбуза на сніданок
Запіканка з гарбуза на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Так само натерти сир, додати яйця, сметану та сіль.
  2. Перемішати, додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  3. Сковороду з товстим дном злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти гарбузову масу.
  4. Накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні приблизно 35 хвилин.
  5. Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки й обсмажувати під кришкою ще близько 5 хвилин, до золотистої скоринки та готовності середини.
  6. Трохи охолодити, нарізати порційними шматочками й подавати зі сметаною або зеленню.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

гарбуз яйця рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації