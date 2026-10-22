Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: ситний сніданок без духовки

Гарбузова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось смачне з гарбуза на сніданок, спробуйте цей домашній пиріг. Усі інгредієнти легко поєднати в одній мисці, а подавати готову страву можна зі сметаною та свіжою зеленню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 300 г;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 80 г;

сметана — 140 г;

борошно — 70 г;

розпушувач — ⅓ ч. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

олія — для змащування сковороди.

Запіканка з гарбуза на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Так само натерти сир, додати яйця, сметану та сіль. Перемішати, додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Сковороду з товстим дном злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти гарбузову масу. Накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні приблизно 35 хвилин. Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки й обсмажувати під кришкою ще близько 5 хвилин, до золотистої скоринки та готовності середини. Трохи охолодити, нарізати порційними шматочками й подавати зі сметаною або зеленню.

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