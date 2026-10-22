Тыквенный пирог с творогом на сковороде: сытный завтрак без духовки

Тыквенная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное из тыквы на завтрак, попробуйте этот домашний пирог. Все ингредиенты легко смешать в одной миске, а готовое блюдо можно подавать со сметаной и свежей зеленью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 300 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 80 г;

сметана — 140 г;

мука — 70 г;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

растительное масло — для смазывания сковороды.

Запеканка из тыквы на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Так же натереть творог, добавить яйца, сметану и соль. Перемешать, добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Сковороду с толстым дном слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тыквенную массу. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35 минут. Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки и обжаривать под крышкой еще около 5 минут, до золотистой корочки и готовности середины. Слегка остудить, нарезать порционными кусочками и подавать со сметаной или зеленью.

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