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Главная Вкус Тыква + яйца + сыр: рецепт завтрака за 10 минут

Тыква + яйца + сыр: рецепт завтрака за 10 минут

Ua ru
22 октября 2026 05:04
Тыквенный пирог с творогом на сковороде: сытный завтрак без духовки
Тыквенная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное из тыквы на завтрак, попробуйте этот домашний пирог. Все ингредиенты легко смешать в одной миске, а готовое блюдо можно подавать со сметаной и свежей зеленью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 80 г;
  • сметана — 140 г;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • растительное масло — для смазывания сковороды.
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Запеканка из тыквы на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Так же натереть творог, добавить яйца, сметану и соль.
  2. Перемешать, добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  3. Сковороду с толстым дном слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тыквенную массу.
  4. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35 минут.
  5. Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки и обжаривать под крышкой еще около 5 минут, до золотистой корочки и готовности середины.
  6. Слегка остудить, нарезать порционными кусочками и подавать со сметаной или зеленью.

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тыква яйца рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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