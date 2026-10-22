Тыквенный пирог с творогом на сковороде: сытный завтрак без духовки

Тыква + яйца + сыр: рецепт завтрака за 10 минут
Ua ru
22 октября 2026 05:04
Тыквенная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить что-нибудь вкусное из тыквы на завтрак, попробуйте этот домашний пирог. Все ингредиенты легко смешать в одной миске, а готовое блюдо можно подавать со сметаной и свежей зеленью.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- сметана — 140 г;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- растительное масло — для смазывания сковороды.
Способ приготовления
- Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Так же натереть творог, добавить яйца, сметану и соль.
- Перемешать, добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Сковороду с толстым дном слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тыквенную массу.
- Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35 минут.
- Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки и обжаривать под крышкой еще около 5 минут, до золотистой корочки и готовности середины.
- Слегка остудить, нарезать порционными кусочками и подавать со сметаной или зеленью.
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