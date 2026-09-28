«Яблочные облачка»: нежная выпечка с целыми яблоками

Яблочные "Облачка" на десерт или завтрак: вместо оладий
Ua ru
28 сентября 2026 05:04
Яблочные "Облачка". Фото: smachnenke.com.ua
Нежное тесто и сочное запеченное яблоко сочетаются в простом десерте, который легко приготовить дома. Заготовки формируются из целых половинок яблок, поэтому после выпечки внутри остается ароматная фруктовая начинка.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 100 г;
- мука — 200–250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- яблоки — 6 шт.;
- сахар — 50 г;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Растопить масло, немного остудить, смешать со сметаной и солью.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Охладить его в холодильнике в течение 1 часа.
- Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину.
- Тесто разделить на 12 частей, каждую раскатать в тонкий круг.
- Положить в центр половинку яблока, завернуть тестом и хорошо защепнуть края.
- Выложить заготовки на противень швом вниз, смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром.
- Выпекать при 200 °C примерно 35–40 минут до появления румяной корочки. Немного остудить и подавать к чаю.
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