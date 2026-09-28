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Главная Вкус Яблочные "Облачка" на десерт или завтрак: вместо оладий

Яблочные "Облачка" на десерт или завтрак: вместо оладий

Ua ru
28 сентября 2026 05:04
«Яблочные облачка»: нежная выпечка с целыми яблоками
Яблочные "Облачка". Фото: smachnenke.com.ua

Нежное тесто и сочное запеченное яблоко сочетаются в простом десерте, который легко приготовить дома. Заготовки формируются из целых половинок яблок, поэтому после выпечки внутри остается ароматная фруктовая начинка.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 100 г;
  • мука — 200–250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • яблоки — 6 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт яблучних оладок
Тесто и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Растопить масло, немного остудить, смешать со сметаной и солью.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Охладить его в холодильнике в течение 1 часа.
  3. Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину.
  4. Тесто разделить на 12 частей, каждую раскатать в тонкий круг.
  5. Положить в центр половинку яблока, завернуть тестом и хорошо защепнуть края.
  6. Выложить заготовки на противень швом вниз, смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром.
  7. Выпекать при 200 °C примерно 35–40 минут до появления румяной корочки. Немного остудить и подавать к чаю.

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Завтрак яблоки рецепт оладьи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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