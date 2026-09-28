«Яблочные облачка»: нежная выпечка с целыми яблоками

Яблочные "Облачка". Фото: smachnenke.com.ua

Нежное тесто и сочное запеченное яблоко сочетаются в простом десерте, который легко приготовить дома. Заготовки формируются из целых половинок яблок, поэтому после выпечки внутри остается ароматная фруктовая начинка.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

мука — 200–250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

яблоки — 6 шт.;

сахар — 50 г;

яйцо — 1 шт.

Тесто и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Растопить масло, немного остудить, смешать со сметаной и солью. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Охладить его в холодильнике в течение 1 часа. Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину. Тесто разделить на 12 частей, каждую раскатать в тонкий круг. Положить в центр половинку яблока, завернуть тестом и хорошо защепнуть края. Выложить заготовки на противень швом вниз, смазать взбитым яйцом и посыпать сахаром. Выпекать при 200 °C примерно 35–40 минут до появления румяной корочки. Немного остудить и подавать к чаю.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Читайте также:

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.