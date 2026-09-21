Оладьи на кефире: сытный завтрак с яблоками

Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 2 яблока
Ua ru
21 сентября 2026 05:04
Оладьи с яблоками. Фото: кадр из видео
Такие оладьи легко приготовить на завтрак, когда хочется чего-нибудь сладкого и домашнего. Кусочки яблок делают их особенно нежными, а сверху достаточно посыпать готовую выпечку сахарной пудрой.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале «Кухня с Мариной», передает «Новости.LIVE».
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 3 ст. л. в тесто + для жарки;
- кефир — 200 мл;
- мука — 200 г;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью и маслом.
- Добавить подогретый до 40–50 °C кефир, постепенно всыпать муку и соду, перемешать до однородности.
- Яблоки очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто.
- Выкладывать оладьи ложкой на разогретую с маслом сковороду и жарить под крышкой на умеренном огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.
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