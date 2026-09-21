Оладьи на кефире: сытный завтрак с яблоками

Оладьи с яблоками. Фото: кадр из видео

Такие оладьи легко приготовить на завтрак, когда хочется чего-нибудь сладкого и домашнего. Кусочки яблок делают их особенно нежными, а сверху достаточно посыпать готовую выпечку сахарной пудрой.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале «Кухня с Мариной», передает «Новости.LIVE».

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 3 ст. л. в тесто + для жарки;

кефир — 200 мл;

мука — 200 г;

сода — 1/2 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

сахарная пудра — для посыпки.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью и маслом. Добавить подогретый до 40–50 °C кефир, постепенно всыпать муку и соду, перемешать до однородности. Яблоки очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто. Выкладывать оладьи ложкой на разогретую с маслом сковороду и жарить под крышкой на умеренном огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.

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