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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 2 яблока

Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 2 яблока

Ua ru
21 сентября 2026 05:04
Оладьи на кефире: сытный завтрак с яблоками
Оладьи с яблоками. Фото: кадр из видео

Такие оладьи легко приготовить на завтрак, когда хочется чего-нибудь сладкого и домашнего. Кусочки яблок делают их особенно нежными, а сверху достаточно посыпать готовую выпечку сахарной пудрой.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале «Кухня с Мариной», передает «Новости.LIVE».

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 3 ст. л. в тесто + для жарки;
  • кефир — 200 мл;
  • мука — 200 г;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахарная пудра — для посыпки.
рецепт яблучних оладок
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью и маслом.
  2. Добавить подогретый до 40–50 °C кефир, постепенно всыпать муку и соду, перемешать до однородности.
  3. Яблоки очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто.
  4. Выкладывать оладьи ложкой на разогретую с маслом сковороду и жарить под крышкой на умеренном огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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