Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 2 яблука

Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 2 яблука

Ua ru
21 вересня 2026 05:04
Оладки на кефірі: ситний сніданок з яблуками
Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео

Такі оладки легко приготувати на сніданок, коли хочеться чогось солодкого й домашнього. Шматочки яблук роблять їх особливо ніжними, а зверху достатньо посипати готову випічку цукровою пудрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — щіпка;
  • рослинна олія — 3 ст. л. в тісто + для смаження;
  • кефір — 200 мл.;
  • борошно — 200 г;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • яблука — 2 шт.;
  • цукрова пудра — для посипання.
рецепт яблучних оладок
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю та олією. 
  2. Додати підігрітий до 40–50 °C кефір, поступово всипати борошно та соду, перемішати до однорідності. 
  3. Яблука очистити, нарізати невеликими кубиками та вмішати в тісто. 
  4. Викладати оладки ложкою на розігріту з олією сковороду та смажити під кришкою на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові оладки посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації