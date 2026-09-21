Оладки на кефірі: ситний сніданок з яблуками

Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 2 яблука
Ua ru
21 вересня 2026 05:04
Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео
Такі оладки легко приготувати на сніданок, коли хочеться чогось солодкого й домашнього. Шматочки яблук роблять їх особливо ніжними, а зверху достатньо посипати готову випічку цукровою пудрою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — щіпка;
- рослинна олія — 3 ст. л. в тісто + для смаження;
- кефір — 200 мл.;
- борошно — 200 г;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яблука — 2 шт.;
- цукрова пудра — для посипання.
Спосіб приготування
- Яйце змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю та олією.
- Додати підігрітий до 40–50 °C кефір, поступово всипати борошно та соду, перемішати до однорідності.
- Яблука очистити, нарізати невеликими кубиками та вмішати в тісто.
- Викладати оладки ложкою на розігріту з олією сковороду та смажити під кришкою на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові оладки посипати цукровою пудрою.
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