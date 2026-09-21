Оладки на кефірі: ситний сніданок з яблуками

Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео

Такі оладки легко приготувати на сніданок, коли хочеться чогось солодкого й домашнього. Шматочки яблук роблять їх особливо ніжними, а зверху достатньо посипати готову випічку цукровою пудрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — щіпка;

рослинна олія — 3 ст. л. в тісто + для смаження;

кефір — 200 мл.;

борошно — 200 г;

сода — 1/2 ч. л.;

яблука — 2 шт.;

цукрова пудра — для посипання.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю та олією. Додати підігрітий до 40–50 °C кефір, поступово всипати борошно та соду, перемішати до однорідності. Яблука очистити, нарізати невеликими кубиками та вмішати в тісто. Викладати оладки ложкою на розігріту з олією сковороду та смажити під кришкою на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові оладки посипати цукровою пудрою.

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